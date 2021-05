T-Mobile ziet opnieuw toename van aantal abonnees in Q1 2021

Telecomprovider T-Mobile heeft cijfers gedeeld over het eerste kwartaal van 2021. De magentagekleurde provider zag niet alleen het aantal klanten stijgen, maar ook de omzet.

T-Mobile in Q1 2021

Zowel op mobiel gebied als op het gebied van vaste diensten ziet T-Mobile opnieuw een groei in het eerste kwartaal van 2021. In de eerste drie maanden van het jaar zag T-Mobile 12.000 mobiele klanten zich aanmelden bij de provider. Het aantal klanten dat koos voor T-Mobile Thuis (internet, tv en bellen) steeg dit kwartaal met 11.000. In totaal staat het aantal mobiele klanten op 6,8 miljoen, terwijl het aantal klanten met vaste diensten uitkomt op 693.000.

T-Mobile laat verder weten dat de omzet ten opzichte van vorig jaar met 7,8 procent is gestegen. Deze komt uit op 513 miljoen euro. T-Mobile heeft, zoals je kunt lezen in ons handige overzicht met de 5 beste sim-only aanbiedingen van mei, nu de Go Go Go Deals waarbij je extra korting krijgt.