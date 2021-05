Goed nieuws voor degenen die geld willen besparen op de maandelijkse kosten voor de smartphone. Deze maand pakken verschillende providers flink uit. We zetten de beste sim-only aanbiedingen van mei 2021 op een rij.

Sim-only aanbiedingen mei 2021

Op DroidApp vind je iedere maand een overzicht met de beste sim-only aanbiedingen. Deze maand hebben we wederom een mooi overzicht voor je. En er is goed nieuws; meer dan eerst stunten providers met kortingen die flink kunnen oplopen. In dit artikel zetten we de 5 beste sim-only aanbiedingen van mei 2021 op een rij.

Hollandsnieuwe

Telecomprovider Hollandsnieuwe viert haar tienjarige bestaan. Tijd om dit te vieren. Alles gaat uit één bundel en dat is ideaal als je de ene maand meer belt, de andere maand meer gebruik maakt van internet. De 10.000MB/minuten/SMS bundel kost tijdens de actie maar tien euro per maand. Ook bespaar je 20 euro op de aansluitkosten. Bij Hollandsnieuwe bel je via het netwerk van Vodafone en krijg je meer voordeel als je thuis Ziggo hebt.

Af te sluiten bij Hollandsnieuwe

Lebara

Lebara heeft interessant geprijsde abonnementen en maakt gebruik van het KPN-netwerk. Deze maand betaal je geen aansluitkosten, dat weer 15 euro scheelt. Daarbij is er nog een extra voordeel deze maand; je krijgt 30 euro cashback, welke je teruggestort wordt op je rekening. De bundel met 5GB internet en 150 minuten kost je 11,00 euro per maand. Voor een euro meer kun je onbeperkt bellen.

Verkrijgbaar bij Lebara

De TCL 20 SE

T-Mobile

Bij T-Mobile zijn het de Go Go Go-deals. Het netwerk is al meermaals als beste netwerk uit de bus gekomen. Heb je thuis T-Mobile Thuis, of een ander mobiel abonnement van de magentagekleurde provider, dan krijg je meer data en meer voordeel. Tijdens de Go Go Go deals kun je bijvoorbeeld de 5GB bundel aanschaffen voor 15,00 euro per maand, of onbeperkt 5G-internet voor 35,00 euro. Tijdelijk betaal je geen aansluitkosten.

Verkrijgbaar bij T-Mobile

Youfone

Bij Youfone heb je de Overstapdeals. Een bundel van 8GB internet met 200 minuten kost je tijdelijk maar 9,50 euro per maand. Heb je genoeg aan 1GB, dan ben je 6,00 euro per maand kwijt. Voor 12,50 euro heb je de bundel met 12GB. Bij Youfone maak je gebruik van het netwerk van KPN. De eenmalige aansluitkosten komen uit op 15,00 euro. Bij Youfone heb je keuze uit zeven verschillende databundel,s dus er zit vast wat tussen.

Verkrijgbaar bij Youfone

Tele2

Bij Tele2 kun je euro’s besparen met de aanbiedingen die nu geldig zijn. Heb je een T-Mobile Thuis of een Tele2 abonnement op hetzelfde adres, dan krijg je tot 5GB extra data en 5 euro korting op T-Mobile Thuis. Tijdelijk krijg je bij je mobiele abonnement van Tele2 extra veel data. Dit betekent dat de bundel met 20GB internet en 200 min/sms 17,00 euro per maand kost. De bundel met 2GB en 200 min komt uit op een bedrag van maandelijks 9,00 euro. Voordeel van Tele2: als je in het weekend heel veel data wilt verstoken, kun je een weekendbundel afsluiten met onbeperkt internet voor ieder weekend. Deze bundel kost 5,00 euro per maand en is deels ook te gebruiken in de EU.

Verkrijgbaar bij Tele2

Nog meer voordeel

Er zijn nog meer providers, en ook zij hebben uiteraard aanbiedingen. Via onderstaande links kun je direct naar de aanbiedingen gaan. Ben je er nog niet helemaal aan uit, welk abonnement het beste bij je past? Gebruik dan onze onafhankelijke sim-only vergelijker. Al wel een abonnement, maar nog geen toestel. In dit overzicht zetten we de beste smartphone tot 150 euro op een rijtje.

We hebben deze deals zelf samengesteld en is volledig onafhankelijk geschreven.