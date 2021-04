De 8 beste smartphones tot 200 euro (04/2021)

Het aanbod van smartphones is enorm. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon, dan maakt dat de keuze soms erg lastig. Wij helpen je. In ons nieuwe DroidApp Koopadvies geven we je de 8 beste smartphones tot 200 euro.

Beste smartphone tot 200 euro

Wanneer je niet teveel geld uit wilt geven aan een nieuwe smartphone, dan kom je al snel in het segment rond de 200 euro. Je wilt namelijk wel er van alles mee kunnen doen, zonder dat je heel je spaarrekening leeg moet trekken. En dat is prima, want in het betaalbare segment zijn er genoeg smartphones die prima in staat zijn, goed werk af te leveren.

In deze editie van DroidApp Koopadvies, geven we je onafhankelijk advies over welke smartphones tot 200 euro de beste zijn. Waar moet je op letten, waar zitten de verschillen en hoe zit het met de updates? We zetten de beste voor je op een rij.

Poco X3 NFC

In onze Poco X3 NFC review waren we al enthousiast over dit toestel. Voor nog geen 200 euro heb je de Poco X3 NFC met 64GB aan opslagruimte. Er is een quad-camera met 64MP hoofdsensor, een flinke 5160 mAh accu met 33W snelladen en een 6,67 inch Full-HD+ scherm met 120Hz verversingssnelheid. Dit zijn specificaties die je vaak al bij een high-en telefoon terugziet. Een prima keuze! Wel jammer dat Poco wat betreft updatebeleid wat vaag is. De MIUI-skin die over Android ligt is erg wennen, die moet je wel liggen. Houd er daarbij rekening mee dat hij groot en wat zwaarder is.

Poco X3 NFC is te koop bij: Coolblue, Amazon, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel

Moto G30

Motorola heeft de Moto G30 in februari aangekondigd. Het toestel draait vanuit de doos op Android 11 en beschikt over een 6,5 inch HD+ beeldscherm. Er is een quad-camera met 64MP hoofdsensor, een Snapdragon 662 chipset en een 5000 mAh accu. Er zal één Android-update komen en zo nu dan wat beveiligingsupdates, maar duidelijkheid geeft Motorola hier niet over. Ook dit toestel kan voor sommigen net wat te groot zijn.

Moto G30 is te koop bij: Coolblue, MediaMarkt, Mobiel, Belsimpel

Samsung Galaxy A12

De Samsung Galaxy A12 is een betaalbare smartphone met een goed updatebeleid. Aan het begin van de zomer moet voor de smartphone de update naar Android 11 beschikbaar komen. Samsung beloofde onlangs vier jaar lang beveiligingsupdates, dus dat zit wel snor. Verder heeft de Galaxy A12 een 6,5 inch scherm met HD+ resolutie, een quad-camera en MediaTek Helio G35 chipset en 5000 mAh accu. Ben je veeleisend, dan kan de snelheid je misschien wat tegenstaan.

Samsung Galaxy A12 te koop bij: Bol.com, Coolblue, Belsimpel, Mobiel, MediaMarkt, Amazon

Nokia 5.4

In onze Nokia 5.4 review hebben we vrijwel alle aspecten van het toestel al uitgebreid besproken. De smartphone past prima in het rijtje van ‘De beste smartphone tot 200 euro’. Dankzij Android One krijg je maandelijks, drie jaar lang beveiligingsupdates. Het toestel is net wat minder groot dan de meeste anderen in deze lijst. De quad-camera schiet mooie foto’s, maar de groothoeklens maakt er een potje van. De accuduur van het toestel is erg goed en op de Nokia 5.4 vind je de schone Android-interface.

Nokia 5.4 is te koop bij: Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Amazon en Mobiel.

Oppo A53

Voor minder dan 200 euro heb je ook nog de Oppo A53 en A53s. De A53s heeft meer opslagruimte, maar verder zijn ze gelijk aan elkaar. Een prima toestel dat een 6,5 inch 90Hz scherm aanbiedt met HD+ resolutie. De triple-camera heeft een 13 megapixel hoofdlens, wat minder is dan bij de concurrentie. Ook dit toestel biedt een 5000 mAh accu en een Snapdragon 460 chipset. Qua updatebeleid is er niets bekend.

Oppo A53 is verkrijgbaar bij Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Bol.com en Mobiel.

Moto G9 Power

We gaven in deze editie van DroidApp Koopadvies al de Moto G30 als suggestie, maar er is nog een toestel van Motorola dat in deze categorie past. Het is de Moto G9 Power. Power heeft ‘ie zeker, met de 6000 mAh batterij. Het opladen gaat met 20W en dat is met zo’n accucapaciteit niet heel snel. Het is wel het grootste toestel van allen in deze lijst, en daarmee ook een stukje zwaarder. Ook het updatebeleid is erg vaag. De Moto G9 Power is verder uitgerust met een Snapdragon 662 chipset en een triple-camera. Volgens sommigen valt de fotokwaliteit wat tegen.

De Moto G9 Power is te koop bij: Coolblue, Mobiel, MediaMarkt, Bol.com, Belsimpel.

OnePlus Nord N100

OnePlus staat bekend om haar fijne eigen user-interface over Android; OxygenOS. Deze vinden we ook terug bij de OnePlus Nord N100. Een echte krachtpatser is het niet, maar het biedt wel een 6,52 inch HD+ scherm, Snapdragon 460 chipset en een 5000 mAh accu. Het toestel krijgt één Android-update en dat is die naar Android 11. Twee jaar lang krijgen ze iedere 2-3 maanden een security-patch.

De OnePlus Nord N100 kun je kopen bij: OnePlus, Belsimpel en Coolblue.

TCL 20 SE

TCL is de fabrikant die ook al Alcatel-toestellen uitbrengt in Nederland. De smartphone die eind deze maand uitgebracht wordt is de TCL 20 SE. Dit toestel heeft Android 11 aan boord, en wordt geleverd met een 6,82 inch HD+ scherm. Er is een Snapdragon 460 chipset, NFC, 3,5 mm aansluiting voor je headset en een 5000 mAh accu. Foto’s maak je met de quas-camera met 16MP hoofdsensor. TCL is direct duidelijk over het updatebeleid; je krijgt Android 12 en twee jaar lang, ieder kwartaal een security-update. De TCL 20 SE is vrij groot qua omvang.

Je kunt de TCL 20 SE aanschaffen bij: Belsimpel, Amazon en Bol.com

Welke is het beste?

Welke smartphone tot 200 euro het beste is, heeft voornamelijk te maken met je wensen. Kies je voor een goede camera, dan is de Galaxy A12, Poco X3 NFC en de Moto G30 een goede keuze. Kies je voor het beste updatebeleid, dan ga je voor de Nokia 5.4 of Galaxy A21 van Samsung. De allerbeste specs krijg je bij de Poco X3 NFC, maar moet je het wel met de MIUI skin doen, en of je daar aan kunt wennen is persoonlijk.

Heb je het toestel gevonden, maar twijfel je nog over een abonnement? DroidApp zet hier de beste sim-only aanbiedingen van april 2021 op een rij. Daarnaast hebben we een handige sim-only vergelijker, welke kijkt naar je eigen wensen.