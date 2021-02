Nokia 5.4 review: opvolger van hoogvlieger doet stapje achteruit

Vorig jaar verscheen de Nokia 5.3 en deze ging aan de haal met een DroidApp Award voor beste smartphone. De opvolger, de Nokia 5.4, ligt nu in de winkel en dus is het tijd om deze onder handen te nemen. Onze bevindingen lees je in de Nokia 5.4 review.

Nokia 5.4 review

HMD Global heeft in de afgelopen jaren al een hoop succesvolle smartphones uitgebracht onder de naam Nokia. Denk aan de 6-serie, de 7 Plus en ook de goedkopere toestellen deden het goed. De Nokia 5.3 van vorig jaar stond eveneens in het rijtje van toestellen dat prima verkocht werd, zo kunnen we concluderen. Niet gek, want het toestel wist eind 2020 bij ons de DroidApp Awards 2020 prijs mee naar huis te nemen. Gaat de opvolger dit jaar ook voor goud? Dat gaan we onderzoeken in de Nokia 5.4 review.

Verkooppakket

Nokia levert bij de Nokia 5.4 de belangrijkste onderdelen mee. Het verkooppakket van het toestel bestaat een adapter, USB-C kabel en wat papierwerk. Er kon geen siliconen hoesje van af of een setje oordopjes. We zijn van mening dat voor deze prijs dat op zich geen probleem is. Zeker de oordopjes worden steeds minder gebruikt omdat mensen zelf over een goede headset beschikken. Vorig jaar werd er nog wel een eenvoudige headset meegeleverd. Een siliconen hoesje daarentegen zorgt bij ons altijd voor een pluspunt; bij de Nokia 5.4 moet die dus gemist worden. Uiteraard wordt ook een simnaald meegeleverd bij de 5.4.

Design en interface

De Nokia 5.4 kenmerkt zich door de nieuwe designtaal van de van oorsprong Finse fabrikant, zoals we die ook bij andere toestellen terugzien. Voorop is een 6,39 inch beeldscherm geplaatst met HD+ resolutie. Wat ons is opgevallen tijdens het testen van de 5.4 is dat de helderheid van het scherm laag genoeg kan voor in bijvoorbeeld de avonduren. Overdag stelt de helderheid ons wat teleur. Op een zonnige dag is lastig te zien wat er op het scherm gebeurt, zoals bij het maken van een foto.

De telefoon ligt goed in de hand, al is hij wel aan de gladde kant. Heb je grote handen, dan is hij redelijk met één hand te bedienen. In de hoek van het scherm vind je linksboven de 16 megapixel front-camera. Verder biedt de smartphone aan de linkerkant een fysieke Google Assistent-knop. Ik moet zeggen dat ik deze net wat te vaak ongewenst indrukte, waarbij de Assistent tevoorschijn komt. De knop kun je -gelukkig- uitschakelen, maar je kunt er nog altijd geen eigen actie aan koppelen helaas.

Rechts bevindt zich de volumetoets, samen met de power-button. Bovenop is de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset geplaatst en onderop vind je de speaker en USB-C aansluiting. Achterop zien we de cirkelvormige cameramodule met daaronder de vingerafdrukscanner. De LED-flitser is links van de cameramodule geplaatst.

Interface

Nokia voorziet de Nokia 5.4 van een bekende Android-interface, puur Android. Dit betekent dat Nokia er eigenlijk geen aanpassingen op heeft gedaan. Zo vind je op het linkerscherm de Google Discover-pagina en is er op de startschermen ruimte voor widgets en snelkoppelingen. Omdat Nokia geen extra laag er overheen heeft gelegd, heb je bijvoorbeeld met de standaard launcher niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld de grootte van de rasters aan te passen.

De notificaties en snelle instellingen vind je op de bekende plekken. Standaard ga je door de menu’s en dergelijke middels gebaren, maar desgewenst kun je gelukkig ook de drie navigatietoetsen onderin beeld inschakelen. Het menu open je met een veeg naar beneden naar boven. Het wijst zich allemaal vanzelf.

Communicatie en multimedia

Bellen doet de Nokia 5.4 prima en zonder vervelende eigenschappen. Het invoeren van een telefoonnummer, of kiezen uit contacten doe je via de eigen bel-app van Google. Het sturen van een sms-bericht kan via de eigen Android Berichten app van Google zelf. Internetten gaat logischerwijs ook bij dit toestel via Chrome.

De Nokia 5.4 heeft ondersteuning voor tweemaal een nano-simkaart. Naast de ondersteuning voor dual-sim kun je ook nog gewoon een geheugenkaart plaatsen. Zo zien we het graag! Je hebt met de smartphone toegang tot het 4G-netwerk en uiteraard ook zijn WiFi, Bluetooth, NFC en GPS. We vinden het echter wel onbegrijpelijk dat een toestel anno 2021 het nog steeds zonder 5GHz WiFi moet doen, zoals bij de Nokia 5.4 het geval is. Nog gekker, is dat de voorganger, de Nokia 5.3, die ondersteuning wel aan boord had. Aparte keuze.

Multimedia

Op het gebied van multimedia is de Nokia 5.4 voorzien van de basisbehoeften. Sluit je een headset aan op het toestel, dan kun je ook de FM-radio op dit toestel gebruiken. Het geluid uit de speaker van de Nokia klinkt erg blikkerig en zonder veel details. Het klinkt wat gedrukt. Daarbij hadden we graag gehad dat het volume nog net wat harder kon. Bel je bijvoorbeeld op luidspreker in een rijdend voertuig, dan is het gesprek nauwelijks te volgen. De beeldkwaliteit is oké, alleen zoals eerder aangegeven, stelt de maximale helderheid op een zonnige dag wat teleur. Het volume van de wekker vind ik voor in de vroege uren echt té hard op het laagste volume.

Camera

Voor het maken van foto’s is de Nokia 5.4 uitgerust met vier camera’s. Dit betreft een 48 megapixel hoofdlens, 5MP groothoeklens, 2MP macro-lens en 2MP dieptelens. Over die twee laatste hebben we in een eerder artikel al onze twijfels geuit, bij ieder toestel. Kort gezegd kunnen we zeggen dat ze er maar wat vaak voor de sier zitten. We hebben de camera van de Nokia 5.4 onder verschillende omstandigheden getest.

Je kunt schakelen tussen de normale lens en groothoeklens, maar niet inzoomen. In de camera-app vind je ook het icoontje voor het maken van een macro-foto, waarbij aangeraden wordt om vier centimeter afstand te houden. Wat we ook proberen, een scherpe foto rolt er niet uit. Hier heb je dus niets aan.

De fotokwaliteit van de 5.4 onder andere omstandigheden is in deze prijsklasse erg netjes met realistische kleuren. Maar laat de groothoeklens hier maar buiten dienst. De foto’s die daarmee worden gemaakt zijn erg donker, tonen veel ruis en zijn op veel plekken onscherp. Een poos terug kon je hier nog mee wegkomen in deze prijsklasse, maar inmiddels is de markt in de prijsklasse van de Nokia 5.4 steeds verder verzadigd. Punt daarbij, in de Nokia 5.3 review waren we ook al negatief over de groothoeklens. Blijkbaar heeft HMD Global niks hieraan verbeterd, jammer.

De camera schiet zelf wel prima foto’s. We moeten zeggen dat zelfs in de avonduren de foto’s voor de prijs van dit toestel nog best oké zijn. Er is ook een speciale nachtmodus te vinden, maar die pompt de foto’s een stuk op met veel ruis. Hieronder vind je een foto die we met de Nokia 5.4 hebben gemaakt. Wil je meer zien? Bekijk dan hier het Nokia 5.4 fotoalbum.

Front-camera

In de camera-app schakel je met één druk op knop naar de front-camera. Deze telt bij de Nokia 5.4 in totaal 13 megapixel. De fotokwaliteit hiervan is prima. Overdag zijn de foto’s goed belicht en voorzien van voldoende details.

Videocamera

Met de Nokia 5.4 kun je in een maximale resolutie filmen van Full-HD. Dit kan met een framerate van 60fps, of eventueel met 30fps. Onderstaande video hebben we gemaakt met het toestel, en zonder bewerkingen direct op YouTube geplaatst. De Nokia 5.4 schiet video’s van goede kwaliteit, zolang je maar niet wilt inzoomen.



Prestaties en overige mogelijkheden

De Snapdragon 662 chipset van Qualcomm mag ervoor zorgen dat de smartphone doet wat je wilt. Het is een octa-core chipset die zijn werk goed uitvoert. We moeten wel zeggen dat als je van een high-end komt, je toch erg moet wennen, maar dat is meer iets van onze luxepositie. Eenmaal daaraan gewend is dat helemaal geen factor meer dat meeweegt. Taken worden netjes opgevolgd. Er is verder 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte.

Verder zien we ook een goed werkende vingerafdrukscanner en worden taken netjes uitgevoerd. Wel vinden we dat er toch ondanks de schone Android-interface hier en daar wat bloatware op het toestel is te vinden. Een paar voorbeelden zijn Amazon Shopping en Netflix. Het valt in vergelijking met andere fabrikanten nog mee, maar het is niet nodig. Geef gebruikers zelf de keuze of een bepaalde app wel of niet willen.

Updatebeleid

Op de doos van de Nokia 5.4 staat het al groot geschreven; twee jaar Android-upgrades. Daarbij zien we ook de vermelding naar Android One. De Nokia 5.4 krijgt hierdoor twee jaar lang Android-updates, maar het is afwachten of we ook Android 13 kunnen verwachten voor de smartphone. De smartphone draait nu nog op Android 10. Android 11 is al even uit. Het antwoord hierop moeten we je schuldig blijven. In ieder geval krijgt de smartphone de update naar Android 11 en Android 12. Daarbij ontvang je voor een periode van drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates.

Accuduur

Onder de plastic motorkap van de Nokia 5.4 is een 4000 mAh accu te vinden. Op papier is dit niet de meest riante batterijcapaciteit, maar cijfers zeggen hierin niet alles. Dat bewijst de Nokia 5.4 als geen ander, want we zijn onder de indruk van de accuduur die het toestel weet te realiseren. Bij flink intensief gebruik, voornamelijk op 4G houdt de smartphone het bijna twee dagen uit met een schermtijd van 6 uur. Met bovengemiddeld gebruik met grotendeels WiFi halen we een schermtijd van 8 uur. Erg netjes.

Beoordeling

We zijn aan het eind van de Nokia 5.4 review gekomen, en dus is het tijd om de balans op te maken. Doorgaans verwacht je bij een opvolger van een eerder toestel, meer verbeteringen. Vreemd genoeg kan ik stellen dat hierop de Nokia 5.4 een uitzondering is. De afleesbaarheid van het scherm op een zonnige dag en bijvoorbeeld de ondersteuning voor 5GHz WiFi was veel beter bij de voorganger dan bij dit model. Daarbij heeft HMD Global meer een frisse wind door de 5-serie gehaald, dan dat het echt problemen heeft aangepakt. Denk aan de camera, waarbij wederom de groothoeklens en macrolens eigenlijk niet bruikbaar zijn, kansloos.

De Nokia 5.4 is verder echt geen slecht toestel. Het voert zijn taken naar onze tevredenheid uit, maakt met de hoofdcamera foto’s van goede kwaliteit en de accuduur is geweldig. Dankzij Android One ben je ook nog eens lang verzekerd van updates. Het zijn de kleine dingetjes bij elkaar die dit geen waardige opvolger voor de 5.3 maken. Maar waar de Nokia 5.3 onlangs nog naar huis ging met de DroidApp Awards voor beste smartphone, zal de Nokia 5.4 hier naast het goud grijpen.

Je kunt de Nokia 5.4 kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Nokia 5.4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 186,00 euro