Galaxy A53, Z Flip 4/3, Fold 4/3 en Nokia 5.4 bijgewerkt met juni-update

Samsung rolt voor vijf toestellen de nieuwe patch van juni uit. Het is de beurt aan de Galaxy A53 en de vouwbare toestellen uit de derde en vierde generatie. Bij Nokia zien we de update voor de 5.4.

Updates bij Samsung en Nokia

De beveiligingsupdate van juni bereikt steeds meer toestellen. Dat is nu ook het geval bij Samsung en Nokia. Onder andere door lezers Han en Nick worden we geattendeerd op de nieuwe update. Bij Nokia zien we de 30MB grote update klaarstaan voor de Nokia 5.4. Hier zien we enkel de nieuwe beveiligingsupdate, zonder verdere nieuwe functies en mogelijkheden.

Samsung maakt ook van de gelegenheid gebruik om een nieuwe update uit te rollen. Voor vijf smartphones wordt de security-patch van juni uitgerold. Dit samen met de patches van Samsung zelf. De update kan vanaf nu gedownload worden voor de Samsung Galaxy A53, de Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, de Flip 3 en Fold 3. Ook worden verschillende Samsung-apps bijgewerkt. In het geval van de Samsung Galaxy A53 is het een flinke update met een grootte van 420MB.

Nu is het nog wachten op de update naar Android 14 die eind dit jaar verwacht wordt. Benieuwd welke toestellen toestellen bijgewerkt worden naar Android 14, bekijk dan ons uitgebreide Android 14 Update Overzicht.

Samsung Galaxy A53 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 369,00 euro