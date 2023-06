Samsung deelt details beveiligingspatch juni: 11 eigen patches

Iedere maand deelt Samsung een lijstje met eigen verbeteringen die het toevoegt aan de beveiligingsupdate van Google. De patch van juni bevat elf verbeteringen voor Samsung-toestellen. Dit bovenop de patches van Google zelf.

Samsung-patches voor juni

Samsung heeft voor de Galaxy S22-serie de update van juni reeds uitgerold. In de komende dagen en weken zullen meer toestellen volgen. Ook deze maand heeft de fabrikant weer een overzicht gedeeld met welke optimalisaties en patches er vanuit Samsung zelf zijn toegevoegd aan de security-patch. We schreven eerder deze week al over beveiligingsupdate juni 2023. Deze update brengt 56 patches van Google zelf.

Vanuit Samsung worden er elf patches toegevoegd. Hierbij zijn niet alle elf de patches voor alle toestellen. Dit heeft namelijk ook met de technische eigenschappen van het toestel te maken. De patches die Samsung heeft toegevoegd, hebben onder andere betrekking op het Knox-systeem, maar ook op de beveiliging van de Exynos-chipset. Deze processor komen we in verschillende smartphones van het merk tegen. Denk aan de onlangs verschenen Galaxy A54 en ook de Galaxy S22-modellen zijn nog voorzien van een eigen Exynos.

