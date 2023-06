Samsung Galaxy S22-serie krijgt beveiligingsupdate juni aangeboden

Samsung is gestart met het verspreiden van de juni-update voor de eerste toestellen. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy S22-serie. De drie modellen ontvangen de nieuwste beveiligingsupdate, samen met nog wat verbeteringen.

Samsung Galaxy S22: juni-update

De Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra zijn de eerste drie modellen van Samsung die bijgewerkt worden met de nieuwste security-patch van Google. Dit betekent dat de update vanaf nu binnengehaald kan worden op de toestellen. Vanmorgen schreven we al dat Motorola de eerste fabrikant was, waarbij de juni-update beschikbaar werd gesteld. Daar is hij beschikbaar voor de Motorola Edge 20.

Beveiligingsupdate juni die Samsung beschikbaar stelt is vrij flink met een grootte van 325MB. Bovenop de security-patches van Google heeft de fabrikant ook nog eigen patches toegevoegd. Samsung meldt echter nog andere verbeteringen in de changelog. Zo wordt de algehele stabiliteit van functies verbeterd. Samsung treedt niet in detail welke verbeteringen dit precies zijn. Doorgaans gaat het in dit geval om bugs die opgelost worden. Verder worden verschillende Samsung-apps bijgewerkt naar een nieuwe versie, waaronder Notes, Internet de Calculator en spraakrecorder. Grote veranderingen brengt de update echter niet.

Je kunt de update vanaf nu downloaden voor je Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra, zo laat Dimitri ons weten. Je krijgt vanzelf een melding als de update gedownload kan worden. Eventueel kun je ook handmatig controleren op updates via het menu met instellingen.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 649,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro