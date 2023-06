Android beveiligingsupdate juni 2023: 56 patches

Een nieuwe maand, een nieuwe beveiligingsupdate. We zijn aangekomen in de maand juni, en Google heeft een nieuwe security-patch vrijgegeven. Met de beveiligingsupdate van juni worden ruim vijftig beveiligingslekken aangepakt.

Beveiligingsupdate juni voor Android

In de komende weken zullen we weer genoeg toestellen zien die een update binnenkrijgen. Google heeft namelijk beveiligingsupdate juni 2023 uitgerold. Deze nieuwe security-patch brengt in totaal 56 patches. Zoals eerder ook vermeld, betekent dit niet dat alle ruim vijftig patches voor alle toestellen bedoeld zijn.

De Galaxy A54 zal ook de update krijgen van juni

We zien namelijk patches voor bijvoorbeeld de processoren van Qualcomm, MediaTek en dergelijke. Hierdoor wordt er onderscheid gemaakt tussen apparaten met een Snapdragon of juist een Dimensity chipset. Dit geldt ook voor andere onderdelen in de smartphone, tablet of een ander Android-apparaat. Bovenop de patches van Google voegen fabrikanten doorgaans ook nog eigen patches toe.

Krijg je een beveiligingsupdate of Android-update binnen op je smartphone of tablet? Dan horen we dat graag van je! Stuur een mailtje, samen met een screenshot naar redactie @ droidapp.nl. Dan kunnen we het meenemen in de berichtgeving!