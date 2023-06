Samsung Galaxy S23: nieuwe update in de maak voor onscherpte in foto’s

Samsung heeft bekend gemaakt dat het werkt aan verbeteringen voor de camera van de Samsung Galaxy S23 en de S23+. De fabrikant reageert eindelijk op het bericht dat er soms onscherpte optreedt bij het maken van foto’s.

Onscherpte in foto’s bij S23

Er komt een oplossing voor een veelgehoorde klacht bij Samsung Galaxy S23- en S23+ gebruikers. In maart schreven we al over het probleem waarbij onscherpte in foto’s optrad onder verschillende omstandigheden. Volgens Samsung gebeurt dit met name als er een close-up gemaakt wordt. Een gedeelte van het gebied dat je fotografeert is vaag en niet scherp. Samsung zegt nu bekend te zijn met het probleem en zegt te werken aan een oplossing.

Dat er gewerkt wordt aan een software-update, betekent dat dit geen hardware-probleem is, maar softwarematig opgelost kan worden door de fabrikant. Daar werd tijdens het bekend worden van het probleem nog over getwijfeld.

Samsung erkent nu dus het probleem en zegt hierover het volgende;

Wanneer je de camera op je S23 of S23+ hebt uitgeprobeerd, is het je misschien opgevallen dat wanneer je een close-upfoto maakt, het gebied rond het object er wat wazig uitziet. Dit komt doordat de groothoekcamera aan de achterkant van de S23 en S23+ een helder diafragma heeft, wat helpt bij het maken van foto’s in het donker. Maar dit betekent ook dat de meer opvallende selectieve focus ervoor kan zorgen dat de achtergrond van je foto’s er wat wazig uitziet.

Met een toekomstige software-update wordt dit probleem aangepakt. Wanneer deze update verschijnt is niet bekend. Wel geeft de fabrikant een paar tips waarmee je het probleem mogelijk kunt voorkomen.

Probeer de foto van wat verder weg te nemen; als het object waarvan je een foto maakt ongeveer 30 cm verwijderd is, neem dan nog wat meer afstand

Probeer de foto te maken terwijl je je telefoon verticaal houdt; als je je telefoon horizontaal of diagonaal houdt, kan de achtergrond er waziger uitzien

Krijg je de update binnen op je S23 of S23+, dan horen we het natuurlijk graag!

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1019,00 euro