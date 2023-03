Samsung Galaxy S23-gebruikers klagen over onscherpte in foto’s

Met de Samsung Galaxy S23-serie heb je een uitgebreide reeks toestellen binnen handbereik. De telefoons doen veel goed, maar toch lijkt het niet overal lekker te gaan. De camera van de S23-serie heeft nu last van gedeeltelijke onscherpte.

Onscherpte in foto’s van Galaxy S23

Op het internet gaan berichten rond over problemen met de camera van de toestellen uit de S23-serie. Om specifiek te zijn zou het desbetreffende probleem voorkomen bij de Samsung Galaxy S23 en de Galaxy S23+. Er zijn -voor nu- geen gevallen bekend over vergelijkbare problemen bij de Samsung Galaxy S23 Ultra. Het probleem gaat over gedeeltelijke onscherpte in de foto’s die met de twee toestellen gemaakt worden.

Vooral bij gefotografeerde teksten zijn de wazige onderdelen zichtbaar. Verschillende gebruikers die het probleem hebben op hun S23 of S23+ hebben er de term ‘wazige banaan’ aangehangen. Dit omdat het in de vorm van een banaan voor lijkt te komen. Bij een Duitse gebruiker wordt onderstaande foto gedeeld.

In Nederland komt het probleem ook voor, zo blijkt uit een inventarisatie van DroidApp. Onder andere Tim meldt een vergelijkbaar verhaal met zijn Galaxy S23+. Duidelijk is dat een gedeelte van de gefotografeerde tekst niet scherp is.

Foto: Tim

In (sommige) gevallen duikt het probleem met de onscherpte ook op bij andere situaties, dus niet alleen bij het fotograferen van tekst. Dit valt echter wel minder op, waardoor het kan zijn dat het nog niet eerder is opgevallen. Om die reden is het ons ook niet opgevallen in de Galaxy S23 Plus review. Echter lijkt het erop dat ook niet iedere gebruiker het probleem heeft.

Het is niet bekend wat de oorzaak is van de problemen in de camera van de Galaxy S23+ en S23. Onduidelijk is of het gaat om een hardwareprobleem of een probleem dat met een software-update te verhelpen is. Samsung heeft nog niet gereageerd op de berichten. Als we meer informatie hebben, zullen we je daarover uiteraard op de hoogte houden.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 910,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1198,00 euro