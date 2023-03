Samsung Galaxy S23 Ultra-gebruikers klagen over WiFi internetproblemen

Sommige bezitters van de Samsung Galaxy S23 Ultra melden problemen met hun nieuwe toestel. Bij sommige gebruikers hebben de problemen betrekking op de internetverbinding. De telefoon geeft dan de melding ‘verbonden zonder internet’. Wat is er precies aan de hand?

WiFi-problemen Galaxy S23 Ultra

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy S23 Ultra en ervaar je -soms- problemen met de internetverbinding? Dan ben je niet alleen. Op het internet melden steeds meer gebruikers zich met problemen met de WiFi-verbinding. Vaak kan er wel verbinding gemaakt worden, maar een bruikbare verbinding zit er niet altijd in. Dit is te herkennen aan de tekst ‘verbonden zonder internet’, die dan verschijnt bij de WiFi-instellingen. Het handmatig terug verbinden lost het probleem dan wel tijdelijk op, maar is geen definitieve oplossing.

Als we kijken naar de oorsprong van de klachten, lijken deze te maken te hebben met het verbinden met een WiFi 6-router. Dit type router maakt gebruik van de WPA3 beveiligingsstandaard, en die combinatie lijkt voor problemen te zorgen met de Galaxy S23 Ultra. Zover bekend hebben gebruikers van de Galaxy S23 en Galaxy S23+ hier geen last van, al kunnen we dit niet uitsluiten.

Samsung zegt bekend te zijn met het probleem, en er wordt gewerkt aan een oplossing. De kans bestaat daarmee dat deze oplossing met een komende update al wordt opgelost. Een nieuwe update voor de Galaxy S23-serie verwachten we in de komende weken, samen met de beveiligingsupdate van maart. Of dat inderdaad gaat gebeuren, is nog even afwachten.

Wil je alles weten over de stijlvolle smartphone vol mogelijkheden? DroidApp heeft de smartphone onderworpen aan een uitgebreide Galaxy S23 Ultra review.

Samsung Galaxy S23 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1378,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1198,00 euro