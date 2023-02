Gebruikers Galaxy S23-serie ervaren problemen met Android Auto

Verschillende gebruikers van de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra melden problemen met hun smartphone als ze Android Auto willen gebruiken. Eerder doken vergelijkbare problemen al op met de Galaxy S22-serie.

Galaxy S23: problemen Android Auto

Op het internet worden problemen opgemerkt met de Samsung Galaxy S23-serie in combinatie met Android Auto. Het probleem wordt gerapporteerd op zowel Reddit als het eigen Google supportforum. Het probleem lijkt voor te komen bij zowel de Galaxy S23, de Galaxy S23+ als de Galaxy S23 Ultra, maar niet iedere gebruiker ervaart de problemen. De drie modellen tonen vergelijkbare problemen met Android Auto, als die eerder voorkwamen bij de Galaxy S22-serie. Bij de Galaxy S23-serie klagen sommige gebruikers over het feit dat ze geen verbinding of een instabiele verbinding hebben. Hiermee ondervinden gebruikers problemen met alles wat via Android Auto werkt, zoals het navigeren of het luisteren naar muziek.

Het is niet bekend wat de oorzaak is van het probleem dat verschillende gebruikers treft. Google zal de meldingen verzamelen om zo op termijn een oplossing te kunnen bieden voor degenen met een Galaxy S23. In sommige gevallen lijkt het probleem op te lossen zijn door vooraf met de auto alvast een Bluetooth-koppeling te maken tussen de auto en de smartphone.

Leestip: Android Auto werkt niet: 10 manieren om het op te lossen

