Samsung Galaxy S23 Ultra getest op krasbestendigheid en kwetsbaarheid

Een nieuwe video van JerryRigEverything is online gegaan. YouTuber Zack is bekend op dit kanaal van zijn video’s waarin de duurzaamheid van de smartphone wordt getest. Dit zien we ook nu terug, met de Galaxy S23 Ultra. Hoe duurzaam is de nieuwe smartphone?

Galaxy S23 Ultra in duurzaamheidstest

Samsung heeft dit jaar de Samsung Galaxy S23-serie in het high-end segment. We hebben de toestellen al uitgebreid besproken in de Galaxy S23-serie preview, en ook kun je flink geld besparen met ons overzicht van de beste Galaxy S23 aanbiedingen. De smartphones hebben allen genoeg in huis om de komende jaren goed door te komen. Toch is er ook nog een ander aspect belangrijk; de duurzaamheid, ofwel de bestendigheid tegen onheil van buitenaf.

Zack van JerryRigEverything gaat aan de slag met de nieuwe smartphone van Samsung; de Galaxy S23 Ultra. Gekeken wordt of de telefoon goed bestendig is tegen bijvoorbeeld krassen. We zien geen grote verschillen met toestellen met een andere versie van Gorilla Glass, dan Victus 2 op de S23 Ultra. Er wordt ook gekeken hoe robuust en krasbestendig de rest van de behuizing is. Natuurlijk wordt in de video ook weer gekeken hoe snel het toestel buigt en of er andere zaken te bespreken zijn. Je kunt de video hieronder bekijken.

