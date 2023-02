Samsung Galaxy S23 preview: wat zijn de verschillen met de S22?

Met de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie heeft Samsung drie nieuwe smartphones in de startblokken staan om weer een jaar mee te doen in het high-end segment. Wij geven je een eerste blik.

Preview van Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra

Drie nieuwe modellen zijn aangekondigd in de Galaxy S-serie. Al weken, zij het niet maanden, domineert Samsung met haar nieuwe Galaxy S23-serie het telecomnieuws en dat is eigenlijk niet eens heel vreemd. Het bedrijf weet namelijk ieder jaar goed te scoren met haar smartphones. DroidApp heeft de drie nieuwe modellen reeds mogen aanschouwen en mogen uitproberen. Tijd om je helemaal bij te praten over de drie nieuwe toestellen. Wil je alle (technische) details weten, lees dan ons uitgebreide artikel over de Galaxy S23 aankondiging.

Want Samsung heeft nog beter gekeken waar er behoefte naar is. Denk bijvoorbeeld aan de opslagruimte die aangeboden wordt. De S23 kun je nog wel krijgen met 128GB, de twee andere modellen niet. Die vind je pas in de winkel met 256GB en hoger. We gebruiken volgens Samsung ook veel meer opslagruimte. Alle gebruikers samen hebben na 18 maanden (in het geval van de Galaxy S22-serie) gemiddeld 109GB in gebruik. Bij de S21-serie lag dit op gemiddeld 87GB, bij de S20-modellen op 73GB en in de tijd van de S10-serie op 58GB. Door nog meer mogelijkheden en camera’s waarmee je grotere foto’s maakt, zal dit bij de S23-serie nog hoger liggen, zo is de verwachting van Samsung. Tijdelijk kun je wel profiteren van een aanbieding waarmee je de versie met nog meer opslagruimte krijgt voor de prijs van de opslagversie ervoor.

Er is gedacht aan het milieu. Volgens Samsung is de Galaxy S23-serie zowel voor- als achter voorzien van gerecyled glas, is het aluminium grame met een eco-friendly laagje verf en is de filmlaag ook van gerecycled plastic. Ook in het verkooppakket komt er geen plastic aan te pas; dit heeft plaats gemaakt voor papier.

Wat is er anders?

Wat is er nou ècht anders in vergelijking met de Galaxy S22, zal je misschien denken. Om te beginnen zijn er twee grote verschillen. Allereerst aan de buitenkant, waar de cameramodule als eiland verdwenen is, en deze is vervangen door drie losse lenzen. Om deze lenzen zit een ringetje, welke de lens moet beschermen tegen krassen. Bij de S23 Ultra zit hier ook een 200 megapixel camera bij, de twee andere modellen doen het met een 50 megapixel camera. Hier komen we later nog even op terug. Daarbij is er de volledige focus op de nachtmodus die veel verbeterd is, mede dankzij AI. Ook voor video’s is de nachtmodus veel beter en moeten we ook verbeteringen gaan zien in de ruisreductie.

Een andere belangrijke omschakeling die Samsung heeft gemaakt, heeft te maken met de processor. Waar in Europa de toestellen uit de S-serie vrijwel altijd voorzien werden van een eigen Exynos chipset, kiest Samsung nu voor een Snapdragon 8 Gen 2 processor van Qualcomm. Deze is niet alleen op papier veel efficiënter en sneller dan de Exynos, hij is volgens Samsung ook beter leverbaar gezien alle chiptekorten wereldwijd. In sommige regio’s werden de modellen uit de Galaxy S-serie al geleverd met een Snapdragon, en nu trekken ze dat wereldwijd recht. We gaan in een uitgebreide review uiteraard hiermee aan de slag.

Accu en batterij

Samsung geeft tegenover DroidApp aan dat het feedback heeft gekregen over de accuduur van de huidige Galaxy S22-serie. Zeker bij het normale model en de Plus. De Snapdragon moet er mede aan bijdragen dat de accuduur verbeterd is bij de nieuwe modellen. Verder zien we een 200 mAh grotere batterij bij het reguliere model en de S23+. De laadsnelheid blijft hetzelfde. Samsung geeft aan dat zij ervan overtuigd zijn dat dit de accu op langere termijn ten goede komt, ten opzichte van toestellen die bijvoorbeeld met 100W of zelfs hoger kunnen laden. Het put de batterij minder snel uit. Daarbij zou het tijdsverschil te verwaarlozen zijn. Draadloos laden kunnen alle drie de toestellen, met een kracht van 15 watt.

Samsung Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 is de instapper, en duidelijk is dat dit toestel weer lekker (relatief) compact is gebleven. Door verschillende verbeteringen zoals een 200 mAh grotere batterij en de Snapdragon 8 Gen 2 chipset, moet de batterijduur wel een stuk beter zijn. Deze is namelijk niet geweldig bij de huidige Galaxy S22, zo erkent ook Samsung.

Qua formaat zien we nauwelijks verschil. Het gaat om een 0,3 millimeter langere lengte en een 0,3 millimeter bredere breedte van het toestel, in vergelijking met zijn voorganger. Ook hier zien we een 6,1 inch scherm. Op het gebied van camera en foto’s zien we enkel bij de front-camera veranderingen. Deze biedt namelijk een 12 megapixel camera en heeft ook Dual Pixel. Tevens geeft Samsung ons aan dat de beeldsensor wat meer ruimte heeft gekregen, wat moet zorgen voor betere foto’s. De camera van de Galaxy S23 bestaat uit een 50 megapixel camera, samen met een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens met 3x optische zoom.

Samsung Galaxy S23+

Als opvolger van de Samsung Galaxy S22+ is hier de Samsung Galaxy S23+. Ook de S23 Plus heeft net als de S23 een 200 mAh grotere accu, de nieuwe processor en de nieuwe kleuren waarin de modellen uitgebracht worden. De drie toestellen verschijnen allen in de kleuren zwart, groen, lavendel/roze en crème. Die laatste is een mix van katoenkleur met parelmoer. De groene kleur vind ik persoonlijk ontzettend gaaf en is matter en naar mijn mening nog mooier dan de S22 in het groen. De camera is ook bij de S23+ gelijk aan die van de Galaxy S22+, al heeft Samsung het hier ook over meer ruimte voor de beeldsensor en dus zou dit betere foto’s moeten opleveren. Dat gaan we natuurlijk testen zodra we een review-sample hebben. Daarnaast is op software-gebied het nodige verbeterd.

Qua formaat is de Samsung Galaxy S23+ vrijwel gelijk aan die van de Galaxy S22+. Het scheelt 0,4 millimeter in zowel de lengte als de breedte, waarin de S23+ dus ietsje ‘groter’ is, voor zover dat een naam mag hebben. Ondanks dat is het gewicht gelijk.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Op het oog lijkt er ook niet veel veranderd te zijn bij de Ultra. Niets is minder waar als we gaan letten op de details. Wat me direct opviel, was de plaatsing van de S Pen. Waar deze bij eerdere generaties rechts zat aan de onderkant, zit deze nu links. Een duidelijke reden kon Samsung ons niet geven, maar misschien heeft het te maken met de ruimte binnenin het toestel, of wilde Samsung de plaatsing van de S Pen gelijk trekken met dat van de camera.

Een andere verandering zien we terug bij de zijkant van het toestel. Deze is namelijk niet meer bol en afgerond, maar is platter met een kleine soort van inkeping. Ik merkte het direct bij het vastpakken van de Ultra. Deze ligt met de S23-serie duidelijk beter in de hand. Verder is er weinig spannends op te merken. De rest zit namelijk van binnen.

Is er binnenin dan zoveel spannends te melden over de Galaxy S23 Ultra? Misschien niet zozeer. Het is een subtiele upgrade van de Galaxy S22 Ultra. De afmetingen zijn vrijwel gelijk aan het vorige model met slechts 0,1 millimeter verschil in de lengte en 0,2 millimeter in de breedte. Het gewicht is toegenomen met vijf gram naar 234 gram. De smartphone biedt een 6,8 inch QHD+ display, waar dit bij de andere twee modellen Full-HD+ resolutie is. Ook biedt de Ultra een variabele verversingssnelheid tussen de 1-120Hz, waarbij het lage getal positief uit kan pakken voor het uithoudingsvermogen. Bij de S23 en S23+ is dit 45-120Hz, waardoor de verversingssnelheid minder laag kan; wat verschil zou kunnen maken bij bijvoorbeeld het Always On Display.

Wat vinden wij?

De nieuwe Samsung Galaxy S23-serie is een set mooie toestellen in eveneens hele mooie kleuren. Daar zit echter wel een prijskaartje aan. Op moment van schrijven is het prijsverschil zo’n 300 euro met de voorganger van de S23 Ultra. Het prijsverschil tussen de S22+ en de S23+ is circa 200-250 euro, hetzelfde als het verschil tussen de S22 en S23, uitgaande van hetzelfde aan geheugen. Dat is wel serieus geld. Echter, nu met de vele acties, waaronder bij Samsung zelf kun je flinke interessante kortingen krijgen. Krijg je daarvoor een betere smartphone?

De camera bij de S23 en S23+ is op papier gelijk. We zullen uiteraard zodra we een review-sample hebben hiermee aan de slag gaan of hier echt verschil in zit. Wel heeft de Samsung Galaxy S23-familie de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset, en de verwachtingen zijn hooggespannen. We hopen vooral dat hiermee het uithoudingsvermogen duidelijk beter wordt. Is dat het geval, dan vind ik persoonlijk dat zeker de meerprijs waard, zo schreef ik ook in mijn Galaxy S22+ review na 8 maanden. Daarnaast is het toestel weer wat nieuwer en heb je dus langer dat je van de updates kunt genieten. Hierover gesproken; Samsung belooft vijf jaar beveiligingsupdates die maandelijks uitgerold worden en vier Android OS-updates.

Leuk als je niet kunt wachten op je nieuwe smartphone; de toestellen uit de S23-serie zijn direct al verkrijgbaar. Je kunt voor de Samsung Galaxy S23-serie terecht bij;

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 949,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1199,00 euro