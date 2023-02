Samsung One UI 5.1: video toont vergelijking met One UI 5

Samsung heeft de Galaxy S23-serie voorzien van One UI 5.1. De nieuwe versie van de skin is uitgerust met verschillende verbeteringen en optimalisaties. In een nieuwe video wordt de nieuwe skin naast One UI 5 gelegd. Wat is er precies veranderd?

One UI 5.1 vs One UI 5

Met de komst van de Galaxy S23-serie is er ook een nieuwe versie van de eigen softwarelaag van Samsung; One UI 5.1. In de komende tijd zullen meer toestellen van de Koreaanse fabrikant bijgewerkt worden met een update naar deze nieuwe skin. Maar wat is er precies anders aan de nieuwe laag? Dat laten de collega’s van Sammobile mooi zien in een nieuwe video die je hieronder kunt bekijken. In sommige gevallen gaat het om grote verschillen, de andere keer om minder grote aanpassingen.

Het gaat bijvoorbeeld om verbeterde animaties, die op hun beurt weer zorgen voor verbeteringen in de gebruikerservaring. Ook wordt gekeken naar verschillende aanpassingen in de interface en de vormgeving van de skin. One UI 5.1 bevat bijvoorbeeld niet alleen de nieuwe widget, ook andere zaken zijn soms net wat anders.

Onbekend is wanneer Samsung andere toestellen bijwerkt met One UI 5.1. We vermoeden dat hierover in de komende maanden wel meer informatie over naar buiten komt.

