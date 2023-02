Eigenaren van Galaxy Z Fold 3 zien beeldscherm spontaan barsten

Niet iedere gebruiker van de Samsung Galaxy Z Fold 3 is even blij met zijn vouwbare smartphone. De smartphone komt nu in een negatief daglicht te staan, omdat het scherm van het toestel spontaan begint te barsten.

Galaxy Z Fold 3 met gebroken scherm

De vouwbare smartphones gaan al verschillende jaren mee en eigenlijk zonder noemenswaardige problemen. Toch is dat nu niet helemaal het geval bij de Samsung Galaxy Z Fold 3. De foldable van Samsung komt negatief in het nieuws, omdat bij verschillende gebruikers het scherm spontaan is gaan barsten. Dit zonder dat het toestel is gevallen, of dat het klem heeft gezeten. De schade is bij verschillende gebruikers op Reddit ontstaan vanuit het midden, soms nadat een krakend geluid werd gehoord. Bij sommige gebruikers werd één van de delen van het scherm onbruikbaar en reageerde het nergens op.

Zuur voor de gebruikers is dat dit in alle gevallen na de garantieperiode gebeurde. In Nederland heb je twee jaar garantie, maar bij de gebruikers die het betrof, wordt een garantieperiode van 1 jaar gehanteerd. Samsung lijkt het probleem (nu nog) niet te erkennen, waardoor de rekening op het bordje van de gebruiker komt te liggen. Het bedrag voor een schermvervanging komt uit op een flinke 750 euro.

Het is niet bekend of het probleem ook Nederlandse gebruikers treft of heeft getroffen. Die kans is wel aanwezig. Mocht je over een Galaxy Z Fold 3 beschikken en het probleem ook ondervinden, dan horen we het graag van je. Laat hiervoor een reactie achter onder dit bericht.