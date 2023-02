One UI 5.1 beschikbaar voor Galaxy S22, Z Fold 4 en Z Flip 4

Vijf toestellen van Samsung worden vanaf nu bijgewerkt met een grote update naar One UI 5.1. De nieuwe softwareskin die we eerder al zagen op de Samsung Galaxy S23-serie, komt nu naar de modellen uit de Galaxy S22-serie, de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4.

One UI 5.1 update bij Samsung

Eerder deze maand konden we kennismaken met de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie. Van het weekend verscheen hiervan alvast onze uitgebreide Samsung Galaxy S23 Ultra review. De modellen uit de nieuwe S-serie zijn voorzien van One UI 5.1. Dit is de nieuwste skin die over Android 13 is gelegd. Deze skin is op verschillende punten verbeterd in vergelijking met de One UI 5 skin die nu op veel toestellen van Samsung met Android 13 is te vinden. De update naar One UI 5.1 wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4 en de Samsung Galaxy Z Flip 4.

De update naar One UI 5.1 brengt onder andere een nieuwe widget, waarmee je direct het accupercentage kunt bekijken van (via Bluetooth) verbonden apparaten. Daarnaast is de camera en galerij uitgebreid met verbeteringen. Zo kun je de kleurtoon van selfies snel veranderen in de camera, wordt de Expert RAW app benadrukt die je kunt gebruiken voor het maken van foto’s in hoge kwaliteit. Verder kun je in de galerij een gedeeld familiealbum maken, waarbij je 5GB gratis opslagruimte tot je beschikking hebt per familielid. Tevens heb je meer bewerkingsopties, waarbij je bijvoorbeeld schaduwen en reflecties snel verwijderen kunt uit je foto. In de camera-app kun je nu ook in de AR Emoji Camera drie emoji’s gebruiken in de gezichten van personen. Dit kan tot maximaal drie emoji’s.

Verder kun je makkelijker multitasken, zijn er meer opties voor standen en routines en is de weer-app uitgebreid met een regengrafiek per uur en verbeteringen voor de weer-widget. Met de Samsung Internet browser kun je nu verder gaan met internetten als je Samsung Internet op een ander apparaat gebruikt. Nieuw in One UI 5.1 is dat de Slimme suggesties widget ook Spotify-content kan voorschotelen. De hele changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

Frank deelt de screenshot van de update. De foto is te bekijken door op de foto te tikken. De smartphones worden ook bijgewerkt met beveiligingsupdate februari 2023.

Bedankt alle lezers voor de tip over de update!

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 669,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 929,00 euro