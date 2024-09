Samsung rolt One UI 6.1.1 uit voor Galaxy S22, Z Fold 4 en Flip 4

We hebben goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy S22-serie, de Z Flip 4 en Fold 4. De modellen in deze reeks worden bijgewerkt met de One UI 6.1.1 update. Deze nieuwe versie brengt een reeks nieuwe functies en opties.

One UI 6.1.1 voor Galaxy S22

De modellen uit de Samsung Galaxy S22-serie worden bijgewerkt met een nieuwe update. Gebruikers zien de One UI 6.1.1 update binnenrollen. Frank meldt zich bij ons met de update die binnenkomt op zijn toestel. Daarbij is de update ook beschikbaar voor de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4. Samsung heeft eerder al andere toestellen bijgewerkt naar One UI 6.1.1.

De update naar One UI 6.1.1 is de grote AI-update die Samsung onlangs vrijgaf voor enkele andere modellen. Onder andere de Schets naar afbeelding-functie, die we meermaals al hebben aangestipt. Je kunt een bestaande foto uitbreiden met extra objecten die je er zelf intekent. Een voorbeeld hiervan vind je hieronder.

Samsung voegt verder de beveiligingsupdate van september toe, komt met verbeteringen voor verschillende AI-functies en Galaxy AI voor verschillende vertaal- en schrijf-functies. De update wordt vanaf nu uitgerold voor de verschillende modellen.

