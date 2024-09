Samsung presenteert One UI 6.1.1 vol functies voor oudere toestellen

Eerder uitgebrachte Samsung-telefoons kunnen binnenkort gebruik maken van nieuwe functies. Samsung heeft One UI 6.1.1 aangekondigd. De fabrikant heeft verschillende nieuwe functies aangekondigd die One UI 6.1.1 met zich meebrengt.

One UI 6.1.1

One UI 6.1.1 is aangekondigd. De update zal eerst worden uitgerold, voordat Android 15 met One UI 7 zijn debuut zal maken. Deze One UI-versie kennen we al van de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6 en zal beschikbaar komen voor veel meer toestellen. Samsung heeft het over de Galaxy S24-serie, Galaxy S23-modellen, de Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 en de Tab S9-serie.

Maar welke nieuwe functies worden toegevoegd met de One UI 6.1.1 update? Dat zijn verschillende Galaxy AI-opties. One UI 6.1.1 introduceert handige nieuwe functies met Galaxy AI, zoals Interpreter, waarmee je eenvoudig vertalingen kunt ontvangen tijdens presentaties via de Luistermodus. Met de Composer-functie van Chat Assist kunnen gebruikers snel e-mails en berichten opstellen door enkele trefwoorden in te voeren, terwijl Suggested Replies nu ook beschikbaar is op Galaxy S24-apparaten, voor snelle antwoorden via een gekoppelde Galaxy Watch.

Sketch to Image, besproken in de Galaxy Z Fold 6 review

Op het gebied van productiviteit maakt Note Assist automatisch samenvattingen en vertalingen van vergadernotities. PDF Overlay Translation vertaalt tekst in pdf-bestanden en afbeeldingen. Sketch to Image verbetert foto’s door opties te genereren op basis van schetsen, en Circle to Search biedt directe zoekresultaten voor complexe problemen, inclusief stapsgewijze instructies.

Voor de creatieveling biedt Portrait Studio eenvoudige manieren om portretten te maken in verschillende stijlen, terwijl Instant Slow-mo video’s vertraagt met behoud van beeldkwaliteit. Deze functies maken One UI 6.1.1 een veelzijdige update voor zowel communicatie als creativiteit.

Uitrol

Samsung laat weten dat de uitrol van One UI 6.1.1 start op 9 september. Als eerst is de Galaxy S24-serie aan de beurt. Volgens de fabrikant volgen de andere Galaxy-toestellen in de komende weken.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 619,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro