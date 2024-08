‘Bètaversie van One UI 7 verder uitgesteld door Samsung’

Samsung kwam eerder al meermaals in het nieuws met One UI 7. De nieuwe skin die over Android 15 komt te liggen, zal echter pas later komen dan verwacht. De software-update is verder uitgesteld.

One UI 7 komt later

Het gaat nog wel even duren totdat Samsung de bètaversie van One UI 7 beschikbaar stelt. Volgens bronnen zou Samsung de vrijgave van de eerste bètaversie weer met enkele weken uitgesteld hebben. Eerder zou de update weken eerder al verschijnen. We zagen toen ook de nodige berichten verschijnen. Zo was er de nieuwe Klok-app in One UI 7, en ook het Dynamic Island dat we kennen van de iPhone, komt naar Samsung. We schreven ook al over de changelog die verscheen, met alle nieuwe functies in One UI 7.

Een exacte datum wordt nog niet genoemd, maar volgens Sammobile moet de eerste testversie in september verschijnen. De Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy S24-serie zouden logischerwijs als eerst aan de beurt zijn. De reden van de vertraging zou liggen bij de vertraging in de update naar One UI 6.1.1 die nog steeds uitgerold wordt naar eerder uitgebrachte Samsung-toestellen.

Bij de lancering van de One UI 7 Beta zouden onder andere Duitsland, Polen, het Verenigd Koninkrijk, de VS, India en China als eerst toegang krijgen tot de bètaversie. In Nederland en België hoeven we de testversie niet te verwachten. Dat was ook in het verleden niet het geval.