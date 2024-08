One UI 7 changelog uitgelekt: dit is er allemaal nieuw

Samsung is al vaak in het nieuws geweest met de One UI 7 skin. Deze komt over Android 15 te liggen. Nu de changelog is uitgelekt, weten we nog beter welke verbeteringen en nieuwe functies door Samsung worden toegevoegd.

One UI 7 changelog uitgelekt

De changelog van Samsung’s One UI 7 skin is uitgelekt. Dankzij dit lek komen we goed te weten welke veranderingen Samsung heeft bedacht voor de nieuwe interfacelaag. Deze zal uitgerold worden met de komst van Android 15 voor de Galaxy-toestellen. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet helemaal bekend, maar vermoedelijk begint dit over een aantal maanden.

One UI 7 is al vaak uitgelekt. We hebben eerder bijvoorbeeld de nieuwe Klok-app gezien. In andere foto’s zagen we ook de invloed van Apple in de skin van Samsung. Zo werkt ook Samsung aan het Dynamic Island, wat we dus kennen van de iPhone-toestellen van de laatste tijd, zoals de iPhone 15 Pro Max. In deze pilvormige meldingen verschijnen dan bepaalde notificaties of aanwijzingen.

Zeker is dat het een grootse update wordt van Samsung. One UI 7 zal op verschillende vlakken verbeteringen bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van notificaties, nieuwe icoontjes, de gesplitste notificatiebalk en slimme instellingen en ook optimalisaties voor het vergrendel- en startscherm.

Ice Universe, een betrouwbare bron rondom Samsung-geruchten, deelt nu de changelog van wat One UI 7 brengt. Die hebben we hieronder voor je neergezet.