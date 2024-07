One UI 7 screenshots: Samsung kiest voor Apple ontwerp en Dynamic Island

Samsung komt de laatste tijd vaak in het nieuws met de nieuwe One UI 7 skin. Deze skin komt over Android 15 te liggen. Nu zien we screenshots, en het lijkt alsof Samsung duidelijk naar Apple’s iOS heeft gekeken.

Galaxy met iPhone-look

Samsung werkt achter de schermen aan de nieuwe One UI 7 skin, een interfaceskin die over Android gelegd wordt. We verwachten binnenkort officiële, meer informatie. Tot nu toe moeten we het doen met de leaks, en daar kunnen we nu eentje aan toevoegen. Samsung lijkt in de interface gekozen te hebben voor wat invloeden van Apple.

Eerder verscheen de camera-app uit One UI 7 al in beeld, en ook kwam het merk in het nieuws met de nieuwe icoontjes. We zien hieronder ook andere nieuwe icoontjes, die toegevoegd zullen worden in One UI 7. Samsung heeft echter meer veranderingen klaarstaan voor One UI 7. Eerder ging het bericht al rond, dat dit één van de grootste updates moet worden voor de One UI skin van het bedrijf.

We zien een nieuw instellingen-menu. Hierbij zien we afgeronde randen en schakelaars die doen denken aan iOS. Hiermee kun je een functie aan- of uitzetten. Ook is er het scherm met Connected Devices, ofwel verbonden apparaten, en in een andere screenshot zien we het vernieuwde Quick Settings-paneel met snelle instellingen. Dit scherm kun je naar wens instellen. Ook wordt het scherm met snelle instellingen en de notificaties gesplitst. Hierbij kun je links van de front-camera naar beneden vegen voor de notificaties, rechts voor de snelle instellingen; hetzelfde als op de Apple iPhone.

Met Continuity Notification moeten gebruikers de mogelijkheid krijgen om videogesprekken van je telefoon, weer te geven op andere (Galaxy-) apparaten. Opvallend is verder dat het Dynamic Island, wat we kennen van Apple, als vergelijkbare functie zijn weg lijkt te vinden op Samsung.

Wanneer we meer van Samsung horen is nog niet bekend. Mogelijk zou volgende week begonnen worden met het verspreiden van het bètaprogramma.