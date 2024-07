Samsung Galaxy A55 review: belangrijke speler met hoge ambitie

Met de Samsung Galaxy A-serie had je vroeger een leuk mid-end toestel; tegenwoordig heb je aan deze toestellen een smartphone die zich soms goed kan meten met dure modellen. De Samsung Galaxy A55 is de nieuwe aanwinst in dit segment en de afgelopen weken hebben we het toestel uitgebreid getest. Hoe bevalt de Galaxy A55?

Samsung Galaxy A55 review

Onlangs verscheen onze uitgebreide Galaxy A35 review. Nu nemen we de wat duurdere broer onder de loep; de Samsung Galaxy A55. In de afgelopen jaren heeft Samsung flink wat meters gemaakt om de A-serie verder te verbeteren. Het is lang niet meer zo dat er een flink gat zit tussen toestellen uit de A-serie en de S-serie. Natuurlijk zijn er verschillende verfijningen en verbeteringen zichtbaar, maar misschien zit je daar helemaal niet op te wachten. Dan lijkt de Galaxy A55 een prima keuze. Of dat zo is, lees je in onze Samsung Galaxy A55 review.

Design en interface

In vergelijking met de Galaxy A35 zien we aardig wat overeenkomsten bij de Galaxy A55. De telefoon is stijlvol vormgegeven, waarbij wij het toestel in de kleur Awesome Iceblue hebben ontvangen van Samsung. De smartphone heeft hierbij een wit- wat blauwe tint en is afgewerkt met een metalen behuizing. Kenmerkend is het Key Island, waarbij de toetsen aan de zijkant wat uitsteken aan de zijkant.

De achterzijde is herkenbaar Samsung. Er zijn drie lenzen achterop te vinden, welke in verticale positie zijn geplaatst. Aan de voorzijde prijkt het 6,6 inch display van de smartphone. Dit is een AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Het scherm is op zonnige dagen goed afleesbaar en kan in de meer donkere omgevingen voldoende gedimd worden. De zwarte randen aan de zijkant van het scherm zijn aanwezig, maar niet storend. Er is een notch waarin de 32 megapixel selfie-camera is te vinden.

Hoewel er problemen werden gemeld door gebruikers rondom de vingerafdrukscanner, hebben we hier geen problemen mee ondervonden. Je kunt voor het ontgrendelen ook de gezichtsherkenning gebruiken en deze doet ook goed zijn werk. Uiteraard blijft het ook mogelijk om in te loggen met je pincode.

Interface

De interface van de Samsung Galaxy A55 kennen we van andere toestellen van het merk. Een veeg van beneden naar boven brengt je het menu met je apps, een veeg van boven naar beneden de notificaties en snelle instellingen. Het menu is standaard wat ongeorganiseerd, maar gelukkig kun je deze wel op alfabetische volgorde sorteren.

Verder kun je het vergrendelscherm personaliseren met widgets en de manier waarop notificaties getoond worden. De Galaxy A55 heeft verder de snelle zijbalk (Edge Venster), die je toegang geeft tot je favoriete app. Ook kun je het Always On Display gebruiken en kiezen voor de handige Edge Lighting functie.

Communicatie en multimedia

De Samsung Galaxy A55 is een prima toestel om mee te bellen, sms’en en internetten. We merken geen gekke dingen en de belkwaliteit is goed. Daarbij kun je ook een eind weg tikken op het Samsung-toetsenbord en kun je voor het internet gebruikmaken van de Samsung Internetbrowser of aan de slag met Chrome. Natuurlijk is er ondersteuning voor 5G en kun je dual-sim gebruiken. Bij het gebruik van dual-sim gaat het tweede slot wel ten koste van de ruimte voor een geheugenkaart. Mocht je provider eSIM ondersteunen, dan kun je ook een eSIM toevoegen op de Galaxy A55.

Het beeldscherm is prima om filmpjes op te kijken, de speakers zijn van goede kwaliteit om te genieten van je muziek. Het volume kan hard genoeg en er zit genoeg dynamiek in de speaker van het toestel. Echt meer dan goed de geluidskwaliteit voor een toestel in dit segment.

Camera

Een camera op je smartphone; voor velen is dit een onmisbare functie. De Samsung Galaxy A55 is uitgerust met een triple-camera. Drie camera’s in totaal, waarbij je beschikt over een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en een macrolens van 5 megapixel. Samsung brengt de bekende camera-app interface die zich gemakkelijk laat bedienen. Deze zit vol mogelijkheden, en dus kan het voor de meer geavanceerde functies soms wat meer zoeken zijn, maar eenmaal door, werkt het prima. Hoewel een zoomlens ontbreekt, kun je wel zonder al te veel kwaliteitsverlies 2x inzoomen.

De camera van de Samsung Galaxy A55 hebben we onder verschillende omstandigheden getest. De fotokwaliteit van de A55 is doorgaans goed. Soms heeft de telefoon wel wat moeite met bewegende objecten, iets wat we ook al kennen van de duurdere S-serie modellen. Datgene wil dan nog weleens wat bewogen vastgelegd worden. Wat we ook kennen van Samsung is dat beelden doorgaans goed voorzien worden van verzadiging. Dat zien we ook bij de A55, maar als storend ervaren we het niet direct. Het is fijn dat de kleuren bij de hoofdcamera en groothoeklens vrij goed overeenkomen met elkaar. Toch presteert de camera soms wisselend, en komen er juist soms wat grauwe beelden uit.

Benieuwd hoe de foto’s eruit zien die je met de Samsung Galaxy A55 maakt? Je kunt ze terugvinden in het digitale fotoalbum van de A55. Onderstaande foto hebben we gemaakt met de iPhone 15 Pro Max (een veel duurder toestel dus dan de A55) en de Galaxy A55. Zie hier het verschil. De Galaxy is kleurrijker, meer verzadigd, de iPhone detailrijker.

Videocamera

De videocamera maakt beelden in maximaal 4K met een framerate van 30 frames per seconde. Uiteraard kun je ook een lagere videokwaliteit kiezen, zodat de bestanden minder ruimte innemen. Zo kun je ook filmen in Full-HD met 60fps. Een video die we met de Galaxy A55 hebben gemaakt, vind je hieronder.

Prestaties en accuduur

Samsung levert de Galaxy A55 met de Exynos 1480 chipset. Dit is een octa-core processor uit eigen fabriek.De smartphone komt daarbij met 8GB aan werkgeheugen. Qua snelheid kan de smartphone het allemaal prima bijbenen en merken we geen bijzonderheden op. De interne opslagruimte van de telefoon komt uit op 128GB of 256GB, afhankelijk van welke je zelf kiest. Je kunt het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart.

Opvallend is dat ook de Galaxy A55 weer voorzien is van een reeks voorgeïnstalleerde apps. LinkedIn, OneDrive, Microsoft 365, Outlook, TikTok, Netflix… het is een selectie van apps die al standaard door de fabrikant op de A55 worden gezet. Wat ons betreft niet nodig. In de Google Play Store kunnen gebruikers prima zelf kijken welke apps zij willen gebruiken.

Batterij

Wat betreft de accuduur is de smartphone net als zijn voorganger voorzien van een 5000 mAh batterij. Nog steeds gaat het laden met 25W, en daarmee is het niet zo snel als toestellen van verschillende andere fabrikanten zoals OnePlus. Een oplader wordt niet meegeleverd, deze dien je zelf te verzorgen. Het opladen duurt meer dan een uur.

Met normaal gebruik haal je ongeveer vier uur schermtijd, zoals we dat eigenlijk ook bij de Galaxy A54, de voorganger van dit model, wisten te halen. Een doorsnee score, maar voor de intensieve gebruiker, onvoldoende om er twee volle dagen mee te halen. Dat is echter een zeldzaamheid bij smartphones, dus dat rekenen we de A55 niet te zwaar aan.

Updatebeleid

Vijf jaar lang updates, dat is wat je kunt verwachten bij de Galaxy A55. De vijf jaar geldt voor de beveiligingsupdates. Gedurende vier jaar krijg je ook Android-updates. De smartphone komt op de markt met Android 14, en zal dus bijgewerkt worden tot en met Android 18. Keurig voor een toestel in deze prijsklasse!

Beoordeling

In de afgelopen weken hebben we de Samsung Galaxy A55 uitgebreid getest. De smartphone doet precies wat het moet doen, heeft geen gekke eigenaardigheden en is een toestel waar je jarenlang plezier van zult hebben. Grote minpunten komen we niet tegen bij dit model. Inmiddels is de prijs flink gedaald. Waar Samsung de Galaxy A55 een adviesprijs meegaf van 479 euro, kun je hem vandaag de dag al voor 329 euro terugvinden, 150 euro voordeliger. Dat maakt het toestel nóg interessanter. Wil je nog minder uitgeven, dan kun je de Galaxy A35 overwegen; die is nog goedkoper, plus dat de verschillen niet gigantisch groot zijn.

Het is jammer dat de camera van de Galaxy A55 geen fysieke telelens heeft, al blijft dit wel een functie voor de duurdere smartphones. Daarbij gaat het laden nog steeds niet sneller dan 25W en daarin staat Samsung toch wat stil. Is het erg? Niet direct, maar er zitten geen grote verschillen met de Galaxy A54. Overigens maakt dat de A54 niet direct een betere keuze. Zo is het scherm verbeterd wat betreft de helderheid en loopt de groothoeklens minder ver achter op de rest van de camera, een nadeel van de A54.

Wil je zelf aan de slag met de Samsung Galaxy A55? Je kunt het toestel kopen bij Samsung zelf, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, Bol.com, MediaMarkt en bij de providers Ben, Odido, KPN, Vodafone, Hollandsnieuwe en Simyo.

