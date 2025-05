Samsung Galaxy A55: update naar Android 15 met One UI 7 beschikbaar

Er is goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy A55. De smartphone wordt door de fabrikant bijgewerkt met de grote update naar Android 15. Dit samen met de One UI 7-skin en een nieuwe beveiligingspatch.

Android 15 voor Galaxy A55

Vorig jaar bracht Samsung de Galaxy A55 op de markt. Een nieuwe update is vanaf nu beschikbaar voor het toestel, zo horen we van Richard en Gavin. Met de update naar Android 15 krijg je als bezitter van de A55 een hoop verbeteringen en nieuwe functies tot je beschikking. Samen met One UI 7 zorgt dit voor nog meer verbeteringen. Nieuw is bijvoorbeeld de Now Bar, welke je ziet op het vergrendelscherm. Hierin zie je bijvoorbeeld de muziekspeler. Tevens kun je de nieuwe Gemini knop nu gebruiken.

Na de update kun je ook het menu met apps verticaal door scrollen, wanneer je de apps op alfabetische volgorde hebt gesorteerd. Daarnaast kent de nieuwe versie verschillende aanpassingen in de interface, en zie je deze veranderingen ook terug in de camera-app. De 2,8GB grote update brengt ook de beveiligingsupdate van mei 2025, en is daardoor weer helemaal bij de tijd.

De update kan vanaf nu binnengehaald worden op de Galaxy A55.