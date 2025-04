Samsung Galaxy A55 is eerste die april-patch krijgt

Samsung is er als de kippen bij met een nieuwe update voor de Samsung Galaxy A55. De smartphone krijgt als eerste van alle Androids de update van april aangeboden. Deze update werd eerder deze week vrijgegeven door Google.

Galaxy A55 krijgt april-update

De eerste Android-telefoon die de beveiligingsupdate van april krijgt, is de Samsung Galaxy A55. Richard laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone de nieuwste security-patch aangeboden krijgt. Met een grootte van 282,03MB brengt de update alleen de nieuwe beveiligingsupdate. Verder zijn er geen veranderingen of wijzigingen doorgevoerd. Wel pakken fabrikanten doorgaans dit soort gelegenheden aan om bugfixes door te voeren. De kans is groot dat dit ook bij de Samsung Galaxy A55 is gebeurd.

Van de week verscheen een updatelijst van Samsung met de plannen voor de uitrol van Android 15 met One UI 7. Hier staat ook de Galaxy A55 in genoemd. Het A-serie model van vorig jaar kan volgens het lijstje de update in mei verwachten. Wel dient er rekening gehouden te worden met het feit dat dit een lijst van Zuid-Korea is, dus dat er wat speling kan zitten qua data. Maar goed nieuws in ieder geval, de update is wel onderweg.

Je krijgt een melding op je smartphone wanneer je de update kunt binnenhalen.