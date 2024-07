Samsung’s One UI 7 komt mogelijk eerder: dit zijn de nieuwe icoontjes

Na maanden van nieuws over nieuwe smartphones, watches en de Ring van Samsung, is het nu tijd aan een volgend hoofdstuk. Samsung komt met One UI 7. Deze nieuwe skin is in ontwikkeling, en nu krijgen we hierover nieuwe informatie. Onder andere zien we de nieuwe icoontjes.

One UI 7 icoontjes

Samsung’s One UI 7 moet er heel anders uit gaan zien dan de huidige versie(s) van One UI, zo kwam eerder al in het nieuws. Onder andere op het gebied van icoontjes moet er het nodige gaan veranderen. Verwacht wordt dat we veel wijzigingen gaan zien in de One UI 7 skin. Nu deelt leaker Chun Bhai op X een foto van het nieuwe icoontje voor de galerij.

Het is de verwachting dat One UI 7 dynamische thema’s voor iconen ondersteund. Hiermee kan dus bijvoorbeeld de kleur aangepast worden aan de rest van het thema. Sinds Android 12 is er de ondersteuning voor dynamische thema’s, waarbij icoontjes overeenkomen met het kleurenpakket van de achtergrond. Verder valt bij het uitgelekte icoontje op dat er meer afrondingen zijn. Het is goed mogelijk dat Samsung nog veranderingen doorvoert in het design van de icoontjes, voordat One UI 7 uitgebracht wordt.

En het kan zomaar zijn dat One UI 7 eerder verschijnt dan verwacht. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde leaker Ice Universe, komt eind juli/begin augustus de eerste bèta beschikbaar. Geschreven wordt over een gesplitst notificatiescherm en dus de nieuwe icoontjes. Welke veranderingen er verder verwacht worden, is nu nog niet duidelijk. Met het nieuws dat binnen enkele weken de One UI 7 beta beschikbaar komt, lijkt de kans groot dat de One UI 7 laag eerder komt dan pas met de introductie van de Galaxy S25-serie. Samsung zelf heeft nog niet op de berichten gereageerd.

Vorige week werd al bekend dat Samsung nieuwe functies toevoegt aan One UI 6.1.1.

