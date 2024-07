One UI 7 krijgt grote veranderingen en satelliet-modus

De nieuwe versie van Samsung’s One UI skin moet de grootste verandering zijn in jaren. Dit meldt een doorgaans goed geïnformeerde bron. One UI 7 zal daarnaast over een nieuwe functie krijgen.

Samsung komt met grootse update voor One UI 7

Op dit moment is One UI 6.1 de nieuwste versie van de software-skin van Samsung. Het merk werkt achter de schermen aan een grootse update voor deze skin voor volgend jaar. De telefoonfabrikant heeft One UI over Android heen liggen, maar de laatste tijd zijn daar geen hele schokkende veranderingen in doorgevoerd. Met One UI 7 moet dat wel gaan gebeuren.

Hoewel verdere details nog ontbreken, heeft de bron Ice Universe het nieuws gedeeld dat het misschien wel de grootste wijziging zal zijn in de geschiedenis van One UI. Onder andere de icoontjes zullen een ander ontwerp meekrijgen.

Interessant is wel ander nieuws over One UI 7, waarover Android Authority schrijft. In verschillende systeem-apps, waaronder de telefoon, sms en noodberichten, is een verwijzing gevonden naar een satelliet modus. Op deze manier kun je communiceren met anderen, zonder mobiel netwerk, maar wel via satelliet. Concurrent Apple zet vol in op satelliet-functies, en Samsung wil blijkbaar niet achterblijven.

Google zal later dit jaar Android 15 aankondigen. In de tijd erna zal Samsung de nieuwe One UI 7 skin presenteren.