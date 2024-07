Samsung kondigt Galaxy Z Flip 6 en Fold 6 aan

Geheel volgens verwachting zijn daar de twee nieuwe foldables van Samsung. De fabrikant kondigt de nieuwe Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 aan. We zien een vernieuwd design en verschillende verbeteringen. De details zetten we op een rijtje.

Galaxy Z Flip 6 en Fold 6 officieel

Dag in, dag uit ging het wel over de geruchten van de nieuwe vouwbare smartphones van Samsung. Daar komt vandaag een einde aan, want nu kunnen we alle definitieve details met je delen. Wat hebben de nieuwe toestellen je te bieden?

Er zijn een aantal zaken die opvallen. De Samsung Galaxy Z Flip 6 krijgt een grotere accucapaciteit en een verbeterde camera. Bij de Galaxy Z Fold 6 zien we een breder scherm aan de binnenkant en een dunnere behuizing. Beide toestellen hebben een vernieuwd ontwerp met meer rechtere hoeken. Dankzij de IP48-certificering zijn alle twee de smartphones weliswaar waterdicht, maar niet stofdicht. Er wordt weer gebruik gemaakt van aluminium, al zou bij deze twee toestellen een sterkere soort gebruikt worden. Samsung belooft ook verbeteringen doorgevoerd te hebben in de scharnier, die sterker moet zijn.

Zowel de Samsung Galaxy Z Flip 6 als de Galaxy Z Fold 6 krijgen de Snapdragon 8 Gen 3 chipset mee, samen met 12GB werkgeheugen. Samsung voorziet de smartphones van 256GB/512GB opslagruimte; bij de Fold 6 kun je ook kiezen voor 1TB opslagruimte. Samsung geeft beide modellen Android 14 met de One UI skin mee, en je bent maar liefst zeven jaar lang zeker van zowel beveiligingsupdates als Android-updates.

Op het gebied van fotografie biedt de Galaxy Z Flip 6 een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 12MP groothoeklens. Een 10 megapixel front-camera laat je de selfies maken. Bij de Galaxy Z Fold 6 is er een 50 megapixel hoofdcamera, 12MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x zoom. Binnenin zit een 4 megapixel front-camera, aan de buitenzijde van het toestel nog een 10MP front-camera.

Het buitenste scherm is bij de Flip een 3,4 inch OLED-paneel (60Hz, 748 x 720 pixels), bij de Fold een 6,4 inch scherm met 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2376 x 968 pixels. Samsung geeft de Galaxy Z Fold 6 een scherm mee van 7,6 inch, de Flip 6 van een 6,7 inch. Deze leveren allebei een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz. De accucapaciteit komt bij de Fold uit op 4400 mAh, bij de Flip-telefoon is dit 4000 mAh.

Op de telefoons maak je nog beter gebruik van verschillende AI-toepassingen. Zo kun je op de Galaxy Z Fold 6 dezelfde AI-functies gebruiken als de Galaxy S24-modellen. Denk aan Note Assist die notities voor je samenvat, een functie die PDF bestanden voor je kan vertalen als overlay en natuurlijk Circle to Search. Je tekent dan een cirkel om iets waarover je meer wilt weten, waarna Google voor je aan de slag gaat. Met de Photo Assist krijg je geavanceerde bewerkingsfuncties voor je content.

De Samsung Galaxy Z Flip 6 krijgt op zijn beurt meer toegang tot widgets dankzij FlexWindow. Met Photo Ambient kunnen wallpaper realtime aangepast worden op basis van het weer en de tijd. Met suggested replies kunnen laatste berichten geanalyseerd worden en zo passende antwoorden voorgeschoteld worden.

Samsung brengt de smartphones vanaf 24 juli op de markt. De prijs van de Samsung Galaxy Z Fold 6 begint bij 1999 euro, terwijl de Flip begint bij 1119 euro.

De nieuwe smartphones zijn beschikbaar bij Samsung zelf, MediaMarkt, Coolblue, Bol.com, Mobiel en Belsimpel. Natuurlijk kun je ook terecht bij Odido, KPN en Vodafone.