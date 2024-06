Samsung Galaxy Z Flip 6 en Fold 6 volledig uitgelekt bij winkel

Een Australische winkel heeft de nieuwe Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 van Samsung vroegtijdig online gezet. Zo zien we duidelijke foto’s van de telefoons, en komen we meer te weten.

Dit zijn de nieuwe foldables

Op het internet is een groot lek online gekomen van de nieuwe foldables van Samsung. De fabrikant zal op 10 juli de Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 officieel aankondigen, maar een Australische webwinkel heeft vroegtijdig de nieuwe toestellen al online gezet. Hierdoor krijgen we goed te zien wat Samsung met de toestellen van plan is.

Allereerst de Galaxy Z Fold 6. Deze gaat nog steeds open als een boek. Naar verluidt krijgt het toestel een dunner scharnier en deze krijgt geen afgeronde hoeken mee. Samsung brengt de nieuwe smartphone in verschillende (nieuwe) kleuren uit. Je kunt bijvoorbeeld voor een grijze kleur kiezen. We zien verder de Galaxy Z Fold 6 in het donkerblauw en roze. De Fold 6 krijgt drie camera’s achterop en een selfiecamera aan de binnenkant, welke weer onder het scherm is geplaatst.

Bij de Samsung Galaxy Z Flip 6 zijn de verschillen met de voorganger een stuk kleiner. Zo is het ontwerp vrijwel identiek aan dat van de Galaxy Z Flip 5. Samsung zou de telefoon wel in nieuwe kleuren uit willen brengen. Dit zijn grijs, lichtblauw, geel en groen. Op 10 juli krijgen we van Samsung alle details te horen.