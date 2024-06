Samsung Galaxy Watch Ultra en 7 laten zich opnieuw zien in nieuw lek

Een nieuw lek is verschenen over de Samsung Galaxy Watch Ultra. De fabrikant zal het horloge begin juli aankondigen. We zien dankzij het nieuwe bericht een betere blik op de smartwatch van het merk. En ook de Galaxy Watch 7 komt nog eens voorbij.

Galaxy Watch Ultra duikt op

Nadat we eerder al het één en ander zagen van de nieuwe Galaxy Watch Ultra, is nu het moment aangebroken dat het horloge nog verder in het nieuws komt. De fabrikant zal tijdens Galaxy Unpacked het horloge samen met andere producten aankondigen. Onder andere de Galaxy Watch 7-serie gaan we zien, net als dus deze Ultra.

De Samsung Galaxy Watch Ultra krijgt een rond scherm in de vierkante behuizing. Welke kleur je ook kiest, het horloge krijgt oranje accenten, zoals in het tandwieltje aan de rechterkant.

Verder zien we ook de Galaxy Watch 7. Dit horloge laat zich nu zien in een olijfgroene kleur. Het ontwerp doet denken aan dat van de voorganger, de Watch 6. Op 10 juli krijgen we alle details te weten.