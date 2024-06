Samsung Galaxy Watch Ultra in beeld: dit kan de 700 euro kostende smartwatch

Een nieuwe smartwatch van Samsung is in aantocht. Het gaat om de Samsung Galaxy Watch Ultra. De nieuwe smartwatch wordt in juli verwacht, en nu krijgen we er een beter beeld bij. Opvallend is de hoge prijs van het horloge.

Galaxy Watch Ultra wordt duur

De nieuwe Samsung Galaxy Watch Ultra zal in juli aangekondigd worden. Onlangs presenteerde het merk al de Galaxy Watch FE, maar met de Ultra wil het merk nog wat verder gaan. Dat blijkt uit nieuwe berichten van leaker Tim_Tom. De bron deelt foto’s van het nieuwe horloge. Ook krijgen we enkele specificaties te weten van de nieuwe smartwatch.

Het ontwerp zal wat vierkant zijn, terwijl het scherm van het horloge zelf wel rond is. Aan de rechterkant zit in het midden een oranje knop. Onduidelijk is of het een kroon is, of dat dit een normale knop is. We zien het horloge in de kleuren donkerzwart/grijs en wit/zilver. In beide gevallen zien we een sportieve horlogeband.

Volgens de berichten krijgt het horloge een prijs van rond de 699-710 dollar, wat omgerekend uitkomt op 650 euro. Echter gebeurt het niet zelden dat het dollar teken vervangen wordt door een euroteken. Het horloge moet de aanval openen op de Apple Watch, zo lijkt het. Dat horloge is 100 euro duurder dan de Ultra.