Samsung bevestigt datum aankondiging: dit kunnen we 10 juli verwachten

Samsung houdt in juli haar tweede grote aankondiging van dit jaar. Tijdens de komende editie van Galaxy Unpacked gaan we een hoop nieuwe producten zien. De aankondiging zal plaatsvinden op 10 juli 2024.

Galaxy Unpacked op 10 juli

Het hing al even in de lucht en over twee weken is het zover, de nieuwe aankondiging van Samsung. De fabrikant komt op 10 juli met haar nieuwe aankondiging, waarbij we verschillende nieuwe producten gaan zien. Daarnaast spreekt Samsung over ‘De volgende generatie van Galaxy AI’, al is nu nog onbekend welke nieuwe AI-functies klaarstaan voor de gebruikers.

In de afgelopen tijd zijn een hoop producten van Samsung de geruchtenmolen gepasseerd. We verwachten natuurlijk de nieuwe Galaxy Ring, de nieuwe gadget die je ook inzicht gaat geven in je gezondheid. Andere producten die je inzicht gaan geven in je gezondheid zijn de Galaxy Watch Ultra, en we gaan de nieuwe Galaxy Watch 7-serie zien. Onlangs werd al de nieuwe Galaxy Watch FE gepresenteerd door Samsung.

Op het gebied van smartphones kunnen we twee nieuwe foldables verwachten; de Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Z Fold 6. Beide smartphones zijn al uitgebreid in het nieuws geweest de afgelopen tijd. Volgens de berichten komen er ook twee nieuwe earbuds aan, de Galaxy Buds 3 en Buds 3 Pro. Er gaan ook geruchten over de Tab S10-serie, waarbij de Galaxy Tab S10 Ultra van de week opdook.

Samsung heeft ervoor gekozen het evenement in Parijs te houden. Uiteraard zal op 10 juli het evenement ook te volgen zijn via een livestream.