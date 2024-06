Samsung Galaxy Z Flip 6: nieuwe lijst met specificaties uitgelekt

Samsung komt naar verluidt volgende maand met de aankondiging van nieuwe producten. Daar gaan we ongetwijfeld dan ook meer horen over de Samsung Galaxy Z Flip 6. De nieuwe smartphone is nu opnieuw in het nieuws opgedoken; dit worden de specificaties.

Specificaties van Galaxy Z Flip 6

De Samsung Galaxy Z Flip 6 is één van de aanstaande foldable-modellen van Samsung. De fabrikant komt naar verluidt op 10 juni met de aankondiging van nieuwe toestel. We schreven vanmorgen al over de Galaxy Z Fold 6. Nu dus de andere foldable, de Flip 6. Daarover komen we nu de specificaties te weten. Welke verbeteringen worden er verwacht?

Opnieuw zien we hier het vouwbare scherm, waarbij het uitkomt op een grootte van 6,7 inch. Dit is een AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2640 x 1080 pixels. Aan de buitenkant zit een 3,4 inch AMOLED cover-scherm met een resolutie van 720 x 748 pixels. Samsung geeft de telefoon een Snapdragon 8 Gen 3 chipset mee, samen met 256GB/512GB opslagruimte en de afmetingen 165,1 x 71,9 x 6,9 millimeter. Het gewicht komt uit op 187 gram. Dit zijn precies de afmetingen ook van de voorganger, de huidige Galaxy Z Flip 5.

Op het gebied van fotografie biedt de Samsung Galaxy Z Flip 6 twee camera’s. Dit is een 50 megapixel f/1.8 hoofdcamera en een 12 megapixel groothoeklens, die we al kennen van de Flip 5. De fabrikant geeft daarbij een selfiecamera mee van 10 megapixel. De telefoon komt met WiFi 6E ondersteuning (maar geen WiFi 7), 5G en Bluetooth 5.3. De accucapaciteit komt uit op 4000 mAh.

We verwachten dat de Galaxy Z Flip 6 duurder zal worden dan het huidige model.