‘Samsung Galaxy Z Fold 6 krijgt ander ontwerp en wordt duurder’

Er is nieuws over de vouwbare Samsung Galaxy Z Fold 6. De nieuwe smartphone van het merk zal een ietwat ander ontwerp krijgen. Daarbij is er informatie over de prijs opgedoken.

Galaxy Z Fold 6 met ander ontwerp

Het ontwerp van de Samsung Galaxy Z Fold 6 zal er iets anders uit komen te zien. Dit blijkt uit nieuwe beelden die door Ice Universe op X worden gedeeld. De bron meldt vaker vroegtijdig informatie over onaangekondigde toestellen. Nu gaat het dus om de Galaxy Z Fold 6. Het ontwerp zal wat meer richting de Galaxy S24 Ultra trekken, waarbij het meer hoekige randen krijgt.

Op de foto die we zien, zien we een smartphone met wat lijkt op een breder coverscherm aan de voorzijde. Een eerder gerucht sprak over dat het nieuwe toestel een 2,8 millimeter breder omslagscherm zal hebben dan de Z Fold 5. Een breder coverscherm moet ervoor zorgen dat het scherm een stuk beter bruikbaar wordt.

Een aankondigingsdatum is nog altijd niet bekend. In geruchten wordt gesproken over 10 juli. Volgens de Griekse bron Techmaniacs zou de nieuwe smartphone 100 euro duurder worden dan zijn voorganger, wat uitkomt op een bedrag van 1999 euro. De Flip 6 zal ook 100 euro duurder worden; en dat wordt dan 1299 euro.