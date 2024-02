OnLeaks deelt renders van Samsung Galaxy Z Fold 6

Deze zomer verwachten we twee nieuwe foldables van Samsung. Het merk zal dan de Galaxy Z Flip 6 en Fold 6 presenteren. Over die laatste krijgen we nu meer informatie. OnLeaks deelt renders van de Fold 6.

Galaxy Z Fold 6 in renders

Er zijn nieuwe beelden online gekomen van de Samsung Galaxy Z Fold 6. De nieuwe smartphone wordt waarschijnlijk in de zomer aangekondigd; zoals ieder jaar het geval is bij Samsung. Als de renders kloppen, dan krijgt het nieuwe toestel een verandering in het design. Het nieuwe model krijgt platte zijkant, met een meer hoekiger ontwerp. Samsung lijkt ook de kier voor het vouwen van het scherm nog beter weggewerkt te hebben, al kan dat ook door de render komen. Het design komt qua vormen meer overeen met de Galaxy S24-serie, zoals de S24 Ultra.

De sleuf voor de simkaart bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon, de volumetoetsen rechts. Er zijn ook drie camera’s achterop met een under-display camera in het opengeklapte scherm. Het binnenscherm is circa 7,6 inch groot, waar het scherm aan de buitenkant van de Galaxy Z Fold 6 een grootte heeft van 6,2 inch.

Over de afmetingen van de Samsung Galaxy Z Fold 6 kunnen we ook al wat informatie delen. De lengte zou met 1,4 millimeter afnemen ten opzichte van de Galaxy Z Fold 5, al zou het toestel wel 2,6 millimeter breder worden dan zijn voorganger. De afmetingen komen uitgevouwen uit op 153,5 x 132,5 x 6,1 millimeter.