‘Samsung Galaxy A55 wordt goedkoper en komt in maart’

Nieuws is er over de Samsung Galaxy A55. Het nieuwe toestel uit de Galaxy A-serie zal binnen twee weken aangekondigd worden, zo blijkt uit nieuwe informatie. Een doorgaans goed geïnformeerde bron meldt verder dat de Galaxy A55 voor minder geld in de winkels komt te liggen.

Galaxy A55 is onderweg

De langverwachte Samsung Galaxy A55 is onderweg. De doorgaans goed geïnformeerde bron Winfuture meldt dat de aankondiging van het nieuwe toestel gepland staat voor 11 maart. We verwachten dat hier niet alleen de opvolger van de Galaxy A54 getoond wordt, maar dat we dan ook de Samsung Galaxy A35 gaan zien. De twee smartphones moeten een serieuze bijdrage gaan leveren in het middensegment. Met eerdere Galaxy A-modellen wist Samsung goed te scoren.

De nieuwe Samsung Galaxy A55 komt met een 6,5 inch AMOLED-scherm Daarbij wordt de telefoon geleverd met een nieuwe Exynos 1480 chipset en is er het nieuwe Key Island. Hiermee zijn de toetsen anders vormgegeven aan de zijkant en steken deze een stukje uit. We verwachten verder een 50 megapixel hoofdcamera en een 5000 mAh batterij.

Opvallend nieuws is er ook over de prijs van de Samsung Galaxy A55. De adviesprijs zou 40 euro lager komen te liggen dan bij het huidige model. Dit betekent dat de A55 over de toonbank zal gaan voor een bedrag van 449 euro, waar dit met de huidige A54 nog 499 euro is.

Als er nieuwe informatie bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.

