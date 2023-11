Samsung Galaxy A35 in geruchtencircuit: specs en beelden

De eerste informatie over de Samsung Galaxy A35 is opgedoken in het nieuws. De nieuwe mid-ranger komt in het nieuws met beelden en informatie. Wat kunnen we van de smartphone verwachten?

Galaxy A35 in beeld

Begin 2024 kunnen we een nieuwe reeks A-serie toestellen verwachten. Daaronder valt ook de Samsung Galaxy A35. De nieuwe smartphone van Samsung zal de huidige Galaxy A34 opvolgen. Deze smartphone hebben we uitgebreid besproken in de Galaxy A34 review en is nu tijdens Black Friday heel interessant geprijsd, net als veel andere toestellen van Samsung. Een overzicht daarvan hebben we voor je neergezet in het Galaxy Black Friday aanbiedingen artikel.

Van de week kwam de Galaxy A25 al voorbij. Nu zien we dus de Galaxy A35. Het ontwerp zal grotendeels vergelijkbaar zijn met het huidige model. Dit betekent dat de in 2023 geïntroduceerde cameramodule met drie losse lenzen ook hier zijn weg zal vinden. De smartphone krijgt naar verluidt een 6,6 inch Super AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een Full-HD+ resolutie. De afmetingen zouden uitkomen op 161,6 x 77,9 x 8,2 millimeter.

Volgens de geruchten krijgt de Samsung Galaxy A35 een 50 megapixel hoofdcamera. Dit samen met een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. De smartphone zou verder uitgerust worden met een 5000 mAh batterij, welke opgeladen kan worden met een snelheid van 25W. De telefoon zullen we volgend jaar gaan zien. Wanneer hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.