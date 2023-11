De beste Black Friday deals voor een nieuwe Samsung Galaxy

De aanbiedingen vliegen je weer om de oren. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe smartphone die alles biedt wat je nodig hebt, dan kan nu shoppen interessant zijn. DroidApp zet de beste Samsung Galaxy Black Friday aanbiedingen op een rij.

Korting op je Samsung Galaxy

We hebben in de afgelopen dagen al de nodige aanbiedingen voor Black Friday met je gedeeld. Die delen we hieronder nog een keer samengevat. Maar wist je dat je ook flink kunt besparen op je nieuwe Samsung Galaxy smartphone? DroidApp zet de beste deals voor je op een rij.

Samsung Galaxy A-serie

In het middensegment is genoeg te kiezen. Dat je voor de prijs van de helft van een high-end smartphone (of eigenlijk nog minder) een uitstekende telefoon kunt vinden, heeft Samsung al bewezen. We hebben bijvoorbeeld de Galaxy A34 review en de uitgebreide Galaxy A54 review gepubliceerd. Wil je nog minder geld uitgeven aan een goede smartphone, dan kun je terecht bij de Galaxy A14 review.

Waar scoor je nou de beste deal voor een Samsung in de Galaxy A-serie?

Galaxy A14

Allereerst de Samsung Galaxy A14. Die haal je voor 137 euro bij Bol.com. Je krijgt dan het 4G model met 64GB opslagruimte, waarbij het geheugen uit te breiden is met een geheugenkaart. Voor 158 euro vind je de Galaxy A14 met 128GB.

Galaxy A34

De Samsung Galaxy A34 is een erg fijne smartphone en wat ons betreft een uitstekende aanrader voor een goede, maar betaalbare smartphone. Het toestel is tijdens Black Friday erg interessant geprijsd.

Je vindt hem bij Bol.com voor 271 euro en bij Coolblue scoor je ‘m voor 279 euro.

Galaxy A54

De perfecte keuze tussen een mid-ranger en een high-end toestel; dat is de Samsung Galaxy A54. Deze smartphone is voorzien van een goede accuduur, fijn design en een set prima camera’s. Tijdens Black Friday kun je de Galaxy A54 met mooi voordeel in huis halen.

Voor 357 euro vind je de Galaxy A54 bij Mobiel. Voor een paar euro meer is het toestel ook beschikbaar bij Belsimpel en Coolblue. Je kunt hem ook aanschaffen bij MediaMarkt.

Samsung Galaxy S-serie

Wil je het beste van het beste, dan vind je dit terug bij de Samsung Galaxy S-serie. De smartphonereeks bestaat op dit moment uit de meer compactere Galaxy S23 en het grootste model met S Pen; de Galaxy S23 Ultra, welke we besproken hebben in de Galaxy S23 Ultra review. Daartussenin vind je de Galaxy S23+, welke we getest hebben in de Galaxy S23+ review. De toestellen zijn inmiddels al voorzien van de Android 14 update.

Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 is voorzien van een 6,1 inch beeldscherm, een triple-camera en een razendsnelle, energiezuinige Snapdragon 8 Gen 2 processor. De smartphone koop je nu voor net wat minder dan 700 euro bij Bol.com en Belsimpel. Bij Samsung zelf krijg je 100 euro voordeelkorting. Je bent wel wat duurder uit dan 700 euro, maar je kunt wel meer kleuren kiezen. Ook krijg je combi-korting als je tegelijkertijd bijvoorbeeld een smartwatch koopt, of een setje Galaxy Buds.

Galaxy S23+

De Samsung Galaxy S23+ is een slagje groter en heeft een triple-camera, een 4700 mAh batterij en ook de snelle Snapdragon chipset. De telefoon heeft een 6,6 inch scherm en kun je met voordeel aanschaffen. Vanaf 919 euro vind je hem bij Belsimpel, al ligt dit ook aan de kleur die je kiest. Voor 930 euro vind je hem bij Bol.com. Bij Samsung krijg je hem voor 999 euro en kun je meer kleuren kiezen.

Galaxy S23 Ultra

Het beste van het beste? Dan kom je bij Samsung uit bij de Galaxy S23 Ultra. Deze smartphone is van alle gemakken voorzien en wordt geleverd met de handige S Pen. We zien een 6,8 inch scherm, quad-camera met 200 megapixel hoofdlens en een 5000 mAh batterij. Bij Bol.com scoor je nu tijdens Black Friday de Galaxy S23 Ultra voor wat meer dan 1000 euro, afhankelijk van de kleur. Voor 1059 euro bestel je hem bij Belsimpel, waarbij je bij een abonnement nog 150 euro cashback krijgt. Samsung zelf heeft hem ook, in exclusieve kleuren. Zij geven je 150 euro extra voordeel.

Galaxy Z

De vouwbare smartphones zijn nu voorzien van een cashback-actie. Samsung geeft de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 met 150 euro voordeel. In de vorm van cashback kun je deze ook vinden bij Belsimpel.

Benieuwd naar de andere aanbiedingen die er zijn? Die vind je terug op deze pagina.

