Samsung, Coolblue, Bol en Amazon met flinke Black Friday aanbiedingen

Een nieuw aanbod aan Black Friday aanbiedingen zijn online gegaan. We kunnen profiteren van hoge kortingen bij onder andere Coolblue, Amazon en Samsung.

Black Friday bij Samsung, Coolblue en Amazon

In de afgelopen dagen zijn al de nodige voordeeltjes voor het komende Black Friday online gegaan. Het ene voordeel nog hoger dan het andere. Denk aan de KPN aanbieding waarbij je 35,00 euro per maand betaalt voor thuis internet en tv, maar ook kortingen van verschillende andere webwinkels, zoals bij Belsimpel. Nu breiden we het lijstje verder uit met meer deals die vandaag online zijn gekomen.

Coolblue

We beginnen met mooie aanbiedingen bij Coolblue. Een aanbieding die het vermelden waard is, is die van de Philips HD9252/70 Airfryer. Deze is afgeprijsd naar 79,99 euro, waar de adviesprijs normaal uitkomt op 139,99 euro. We zien ook de Samsung Bespoke Jet stofzuiger, die afgeprijsd is van 949 naar 599 euro en de Tado Starter Kit voor een smart home naar 99 euro.

Alle aanbiedingen bij Coolblue vind je terug op deze pagina.

Bol.com

Gedurende de komende week kun je profiteren van mooie kortingen bij Bol.com. De webwinkel heeft een groot assortiment, en dus vind je een hoop aanbiedingen. Daarbij zijn er ook nog elke dag andere deals, waarbij je bijvoorbeeld wasmiddel, gereedschap, elektronica, huishoudapparatuur of tal van andere producten met veel voordeel kunt aanschaffen. Een overzicht vind je op de website van Bol.

Samsung

Wil je je nieuwe smartphone of andere elektronica kopen bij Samsung? Het voordeel kan flink oplopen. Zo krijg je tot 150 euro voordeel op toestellen uit de Galaxy S23-serie, de Galaxy Z Flip 5 of Fold 5. Ook zijn er verschillende Flash Deals, die om de zoveel tijd veranderen. Zo is er nu de Galaxy Watch 6 met gratis SmartTag 2.

De aanbiedingen bij Samsung vind je terug op deze pagina.

Amazon

Bij Amazon kun je ook je portemonnee leegschudden. De webwinkel geeft in de komende dagen veel kortingen voor Black Friday. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende productgroepen die het aanbiedt, en dat zijn er nogal wat bij Amazon. Benieuwd naar alle kortingen? Kijk dan op deze pagina van Amazon.

Smartphonehoesjes

Op zoek naar een smartphonehoesje of een andere accessoire voor je smartphone? Smartphonehoesjes geeft je nu 20 procent korting op het hele assortiment. Het enige dat je hoeft te doen is de kortingscode BLACKFRIDAY gebruiken. Daarbovenop krijg je ook nog 60 procent korting op veel verschillende producten.

MediaMarkt

We hebben eerder de aanbiedingen bij MediaMarkt al besproken. Die aanbiedingen zijn er nog steeds, en vind je terug op deze pagina.