KPN start met Black Friday: internet en tv voor €35 per maand

Telecomprovider KPN is begonnen met scherpe Black Friday aanbiedingen. De groengekleurde provider geeft veel korting op internet- en televisie-pakketten. Je kunt ook kiezen voor een goed gevulde cadeaubon bij Coolblue.

Black Friday bij KPN

KPN stunt ook dit jaar met interessante Black Friday aanbiedingen. De provider geeft hierbij flinke kortingen op internet en televisie. Dit komt bovenop de voordelen die je krijgt als je bijvoorbeeld al een mobiel abonnement bij KPN hebt. In dat geval krijg je dubbel zoveel data, krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en krijg je 5,00 euro entertainmentkorting. De aanbieding van KPN staat inmiddels online.

Met de Black Friday aanbieding kun je kiezen uit verschillende voordelen. Allereerst kun je kiezen voor het internet en televisiepakket voor 35,00 euro per maand te krijgen. Dit geldt dan voor de eerste 6 maanden bij een 12 maanden-contract, en de eerste twaalf maanden bij een 2-jarig contract. Jezelf verwennen met een groot cadeau, dat kan ook. Je kunt dan kiezen om in plaats van de korting een Coolblue cadeaubon ter waarde van 250 euro te ontvangen. Deze cadeaubon is zowel online als in de winkels geldig, en vijf jaar lang geldig na uitgifte. Tot slot kun je er ook voor kiezen om twee KPN SuperWiFi-punten te ontvangen.

De aanbieding bij KPN geldt van vandaag tot en met 27 november 2023. Je kunt voor de aanbieding terecht op deze pagina van KPN.

