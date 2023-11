Belsimpel, Bol.com, Mobiel en Ben starten met grote Black Friday aanbiedingen

Bij drie winkels kun je vanaf nu terecht voor mooi voordeel op verschillende producten. De Black Friday aanbiedingen zijn van start gegaan bij Ben, Mobiel en Belsimpel. Ook bij Bol.com zijn de aanbiedingen gestart.

Black Friday

Een paar dagen geleden begonnen de eerste winkels al met hun aanbiedingen voor Black Friday 2023. Dit zijn de beste aanbiedingen bij MediaMarkt, Coolblue en verschillende providers. Nu volgen andere partijen en winkels. Je kunt namelijk nu profiteren van mooie kortingen bij Belsimpel, Mobiel en bij Ben.

De Galaxy A34 (review) en Galaxy A54 (review)

Belsimpel

Op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan ben je bij Belsimpel aan het juiste adres. Verschillende smartphones zijn tijdens Black Friday in prijs verlaagd en dat levert weer een mooie besparing op. Denk aan de Samsung Galaxy A54 nu voor 353 euro. De Pixel 8 gaat mee naar huis voor 729 euro. De Nothing Phone 2 met lichtgevende achterkant bestel je nu voor 599 euro. Verder zijn er verschillende scherpe aanbiedingen met een toestel. Bij diverde sim-only aanbiedingen krijg je een gratis headset cadeau.

Alle aanbiedingen bij Belsimpel voor Black Friday, vind je terug op deze pagina.

Ziggo

Kies je voor een internet en/of tv-pakket van Ziggo, dan krijg je nu tot 12 maanden lang 50 procent korting op de abonnementskosten. Liever een ander cadeau, dat kan ook. Zo kun je ook kiezen voor een Bol.com cadeaubon van €450.

Mobiel

Bij Mobiel kun je ook weer meer geld in je zak houden. Black Friday wordt gevierd met verschullende kortingen op uiteenlopende toestellen en abonnementen. Bij de Galaxy S23 krijg je tot 312 euro korting in combinatie met Odido. De Galaxy A54 krijg je gratis voor 20,00 euro per maand met een maandelijkse 15GB bundel, en ook op andere toestellen krijg je veel voordeel.

De aanbiedingen bij Mobiel zijn samengevat op deze pagina.

Ben

Provider Ben stunt met verschillende voordelen tijdens Black Friday. De acties starten vandaag. Je krijgt bijvoorbeeld de sim-only bundel met 15GB internet voor 10,00 euro per maand. Ook worden geen aansluitkosten berekend. Kies je voor een aanbieding met toestel, dan krijg je bij de Galaxy S23 extra korting en ook nog de Galaxy Watch 6 LTE cadeau. Verder zijn er ook prijsverlagingen voor de Galaxy S23.

Een compleet overzicht van de Ben aanbiedingen vind je op deze pagina.

Bol.com

Black Friday gaat ook bij Bol.com van start. Er zijn ontzettend veel aanbiedingen, die allemaal verzameld zijn op deze pagina. Een goede, betaalbare smartphone is bijvoorbeeld de Galaxy A34, die je nu voor 271 euro kunt kopen! Ook in andere productcategorieën vind je leuke kortingen.

Andere acties

We zijn gestuit op nog meer aanbiedingen. Zo kun je nu de Xiaomi Redmi Note 12 Pro 128GB voor slechts 229,90 euro aanschaffen bij Amazon. Bij Coolblue vind je vandaag de op=op deals op smartphones. Denk aan de Galaxy S21 FE voor 399,00 euro.