Coolblue, MediaMarkt en providers stunten met Black Friday aanbiedingen: flinke kortingen

Bij verschillende winkels en bedrijven kunnen we nu al profiteren van mooie aanbiedingen. Dat zien we bij verschillende providers en bij Coolblue. We zetten de details op een rijtje.

Black Friday is begonnen

Later deze maand is het officieel Black Friday, maar bij verschillende winkels en providers kun je nu al profiteren van mooie voordeeltjes. DroidApp heeft de digitale reclamefolders doorgespit en zet de beste Black Friday 2023 deals nu alvast op een rijtje.

Coolblue

Allereerst kun je nu leuk voordeel behalen bij Coolblue. De komende dagen kun je uit verschillende categorieën kiezen waarin je voordeel kunt behalen. Vanaf vrijdag krijg je korting op televisies, zaterdag zijn dat bijvoorbeeld de laptops, zondag het witgoed en vanaf maandag kun je leuk geld besparen op smartphones en andere mobiel-gerelateerde producten.

Bij Coolblue vind je vanaf maandag ook de Op=Op deal. Een product dat extra scherp geprijsd is. Volgende week vrijdag start Coolblue met de rest van de Black Friday aanbiedingen.

Bekijk hier alle Black Friday aanbiedingen van Coolblue.

MediaMarkt

Black Friday aanbiedingen vind je ook al terug bij MediaMarkt. Tijdens de Black Friday Weeks krijg je kortingen op smartphones, tv’s, koffieapparaten, laptops en vele andere categorieën. Dat is nog eens leuk meegenomen. Ben je nog op zoek naar een nieuwe tablet, dan kun je ook tijdens deze sale je slag slaan. De nieuwe Galaxy Tab S9 FE is bijvoorbeeld afgeprijsd naar 479 euro. De Samsung Galaxy A34 scoor je nu voor een leuke 279 euro.

Bekijk hier de Black Friday aanbiedingen van MediaMarkt.

Youfone

Bij telecomprovider Youfone kun je nu al profiteren van de Black Friday aanbieding. Leuke bijkomstigheid; bij Youfone heb je ook direct al toegang tot het 5G-netwerk van KPN. De beste deal is de 15GB bundel met 200 minuten/sms’jes voor 7,00 euro per maand. Na het eerste jaar betaal je 10,00 euro per maand. Tijdelijk vervallen ook de aansluitkosten ter waarde van 20,00 euro. Heb je genoeg aan 5GB internet? Dan kun je al voor 4,50 euro per maand klaar zijn voor het eerste jaar.

Bekijk hier de Black Friday aanbiedingen van Youfone.

Simyo

Simyo heeft ook al de Black Friday aanbieding. Kies je voor een tweejarig contract, dan krijg je de bundel met 10GB en 200 minuten/sms’jes voor 9,00 euro per maand. Heb je thuis ook internet van KPN, Telfort of XS4All, dan krijg je dubbel zoveel gigabyte aan data en ook dubbel zoveel minuten en sms’jes. Ook hier betaal je geen aansluitkosten.

Hier vind je de Black Friday aanbieding van Simyo.

Belsimpel

Bij Belsimpel komen ook de Black Friday aanbiedingen, maar nu vind je de Singles Week aanbiedingen. Je krijgt tientallen euro’s korting op smartwatches, oordopjes en ook op abonnementen. De deals zijn verzameld op deze pagina.

Smartphonehoesjes

Wil je minder geld kwijt zijn aan accessoires of een nieuw hoesje voor je smartphone? Bij Smartphonehoesjes krijg je met de kortingscode SINGLESDAY 11 procent korting op alles.

Bekijk hier alle hoesjes en accessoires op Smartphonehoesjes

GSMpunt

Een grote keuze aan hoesjes en accessoires vind je ook bij GSMpunt. Met de kortingscode SINGLES11 krijg je 11 procent korting op alle accessoires. Keuze genoeg en gratis verzonden. Je vindt al het aanbod op de website van GSMpunt.