Samsung Galaxy A34 vs Galaxy A54 vergelijking: dit zijn de verschillen

Samsung heeft onlangs twee toestellen uitgebracht in het middensegment. Twee stijlvolle telefoons die niet onder hoeven te doen voor de duurdere. Maar wat zijn de verschillen tussen de Samsung Galaxy A34 en de A54? Dat zetten we op een rijtje in deze vergelijking.

Samsung Galaxy A34 tegen de Galaxy A54

In het aanbod aan smartphones heb je veel te kiezen in vele prijsklassen. Ben je op zoek naar een niet al te dure Samsung-smartphone, dan ben je mogelijk al gestuit op de recent verschenen Samsung Galaxy A34 en Galaxy A54. Zitten er nou grote verschillen tussen die twee modellen? Dat zetten we in dit artikel voor je op een rijtje. Eerder hebben we de toestellen al uitgebreid besproken in de Galaxy A34 review en onze Galaxy A54 review. Daar kun je alles nauwkeurig lezen over de ervaringen met de twee smartphones.

Behuizing en display

We zien in het ontwerp van de Samsung Galaxy A34 en de Galaxy A54 al dat de toestellen erg veel op elkaar lijken. Zo vind je rechts de power-button en de volumetoets, en is er aan de onderkant ruimte voor de USB-C poort en de speaker. Bovenaan zijn de smartphones uitgerust met de simkaarthouder. In plaats van een tweede simkaart kun je kiezen om het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. Een eigenschap die we nog maar zelden zien bij smartphones in het duurdere segment. Zowel de A34 als de A54 hebben dit dus wel. Het geheugenkaartje kan een maximale grootte hebben van 1TB. Meer dan genoeg om je uit te leven.

De achterkant is ook vrijwel identiek aan elkaar. Dit zien we bijvoorbeeld terug aan de drie camera’s, waar we later in de vergelijking nog op terugkomen. Wel is er verschil in de afwerking. Bij de Samsung Galaxy A34 wordt gebruikgemaakt van een matte afwerking, waar deze bij de A54 een glanzende afwerking heeft. Welke je mooier vindt is persoonlijk. Qua gladheid heb ik geen verschil gemerkt in de afgelopen weken dat we de toestellen getest hebben. Daarnaast laten ze ook allebei de vingerafdrukken goed zien, maar dat is niet anders dan andere toestellen in deze prijsklasse.

De afmetingen van de telefoon verschillen niet gigantisch van elkaar, maar wel is de Galaxy A34 een fractie groter dan zijn duurdere broer. We hebben de afmetingen en het gewicht van de telefoons hieronder op een rijtje gezet.

Galaxy A34: 161,3 x 78,1 x 8,2 millimeter – gewicht: 199 gram

Galaxy A54: 158,2 x 76,7 x 8,2 millimeter – gewicht: 202 gram

Het beeldscherm is bij beide toestellen dik in orde. Met een maximale helderheid van 1000 nits zijn deze ook op zonnige dagen goed afleesbaar. Bij direct zonlicht is het aflezen wel net wat minder, maar niet onmogelijk. Beide schermen hebben een Full-HD resolutie waarbij er een verversingssnelheid van 120Hz. Hierdoor scrol je lekker soepel door de schermen heen. De Galaxy A34 is wat groter, daar zit dan ook een nét wat groter scherm in; 6,6 inch. Bij de Samsung Galaxy A54 kom je een 6,4 inch scherm tegen. Compact zijn beide toestellen dus bepaald niet. Beide schermen zijn prima en dankzij Super AMOLED tonen ze de kleuren rijkelijk. Verschil in de kleurweergave hebben we niet waargenomen. Dit is bij beide toestellen prima in orde. Een belangrijk verschil zien we wel bij de front-camera. Deze is bij de Galaxy A34 verwerkt in een notch, terwijl je deze bij de A54 terugvindt in de cirkelvormige opening, ook wel de punch-hole genoemd.

One UI

De twee Galaxy-modellen zijn allebei voorzien van de One UI-skin, welke over Android heen ligt. Dit betekent dat je toegang hebt tot de verschillende functies die Samsung aan de twee toestellen heeft toegevoegd. Via de ‘Zijbalk’ heb je bijvoorbeeld toegang tot app-snelkoppelingen, waar je op je telefoon ook mee bezig bent. Het vergrendelscherm kun je bij beide toestellen op verschillende vlakken personaliseren, waardoor je ook gebruik kunt maken van het Always On Display. Hiermee heb je snel inzicht in notificaties, de tijd en andere informatie.

Een dik pluspunt voor deze twee smartphones uit het middensegment, is het uitstekende updatebeleid. Zowel de Galaxy A34 als de Galaxy A54 worden door Samsung vijf jaar bijgehouden met beveiligingsupdates. Ondanks de relatief lage prijs krijg je ook nog eens vier jaar Android-updates. Dat doet geen andere fabrikant Samsung na.

Camera

Op het gebied van de camera zien we bij de twee smartphones één overeenkomst. Dit bespraken we al in de review en dat gaat over de groothoeklens. Deze is best aardig, maar heeft ook zijn tekortkomingen, zo is deze in beide gevallen lang niet altijd de beste keuze. De randen zijn bijvoorbeeld uitgerekt en niet scherp en in het geval van de A34 levert het kleuren erg verzadigd af. Dat is de groothoeklens, hoe zit het met de rest van de camera? In de twee reviews van de toestellen vertellen we je er alles over. Over het algemeen kunnen we stellen dat de twee toestellen met de hoofdcamera prima foto’s afleveren, die soms niet gek veel onderdoen voor de duurdere.

De camera-eigenschappen van de twee smartphones hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Galaxy A34: 48 megapixel hoofdcamera (f/1.8), 8 megapixel groothoeklens (f/2.2), 5 megapixel macrolens (f/2.4)

Galaxy A54: 50 megapixel hoofdcamera (f/1.8), 12 megapixel groothoeklens (f/2.2), 5 megapixel macrolens (f/2.4)

Stel je in beide gevallen niet te veel voor van de macrolens. Dat zien we vaak in dit segment, een 2MP of 5MP lens die zit voor de macro- of monochrome beelden. Doorgaans blijkt in de praktijk dat deze vooral er voor de sier zit. Met beide toestellen kun je in 4K filmen met 30 frames per seconde.

We hebben de twee smartphones op cameragebied met elkaar vergeleken. Wat blijkt; de verschillen zijn lang niet altijd heel groot. Zeker niet als je ze enkel op het smartphonescherm zelf bekijkt. Kijk je ze op het grote scherm, dan vallen wel een aantal zaken op. De beelden van de Samsung Galaxy A54 zijn dan duidelijker gedetailleerder en ook is er meer verzadiging. De foto van de straat met de bomen doet het beter bij de A34, wat mogelijk deels te verklaren is door de lichtval op de lens. Ook zijn de luchten doorgaans net wat beter bij de A54, maar slecht doet de A34 het hierin zeker niet. De laatste foto is gemaakt met de groothoeklens. Deze lijkt bij de Galaxy A34 toch duidelijk van betere kwaliteit.

Accu

De twee Samsung’s hebben beiden een 5000 mAh batterij. Deze kan opgeladen worden met een maximale laadkracht van 25W. Die oplader moet je wel nog zelf even aanschaffen, want die wordt niet meegeleverd. Het uithoudingsvermogen is natuurlijk erg afhankelijk van wat je ermee doet. Bij gemiddeld gebruik haal je met beide telefoons wel 1,5 – 2 dagen op één acculading. Hierbij noteren we een screen-on-time van vier uur. We merken geen grote verschillen in het uithoudingsvermogen hiertussen.

Technische eigenschappen

De processoren verschillen van elkaar. Zo zien we bij de Samsung Galaxy A34 een MediaTek 1080 octa-core processor, bij de A54 heeft Samsung de eigen Exynos 1380 in het toestel gestopt. Allebei presteren ze meer dan prima en merken we geen gekke eigenaardigheden of haperingen. Ook in een test waarbij we dezelfde handelingen uitvoeren zien we maar kleine verschillen, waarbij de Galaxy A54 soms een kleine fractie sneller is. Heb je de telefoons niet naast elkaar liggen, dan valt het niet eens op dat de Galaxy A34 een fractie van een seconde langer de tijd nodig heeft. Dikke prima voor de twee dus. Daarnaast heeft de A34 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte tot zijn beschikking. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB als je geen tweede simkaart gebruikt. Het werkgeheugen van de Galaxy A54 komt uit op 8GB, wat een voordeel kan zijn als je een flinke multitasker bent. Grote verschillen hebben we echter niet ontdekt hierin.

Een verschil zien we ook terug in de connectiviteit. Je kunt bij beiden terecht voor 5G, maar op het gebied van WiFi is de Galaxy A54 nét wat uitgebreider. Dit zit hem in de ondersteuning voor WiFi 6, de nieuwere netwerkstandaard voor het gebruik van draadloos internet. Uiteraard dien je hiervoor ook thuis nog een router te hebben die WiFi 6 ondersteunt. WiFi 6 is doorgaans wat sneller en stabieler, maar of dit een dealbreaker voor je is, is afhankelijk van je eigen voorkeur.

Prijs en beoordeling

De prijzen van de twee devices liggen inmiddels wat tientjes lager dan toen ze op de markt verschenen. Dit resulteert in een prijs van tussen de 300 en 340 euro voor de Samsung Galaxy A34. Voor de Galaxy A54 betaal je iets meer. Daarvan ligt de prijs op moment van schrijven tussen de 400 en 420 euro. Alle twee de smartphones zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren; zwart, zilver, limoen en licht paars/lavendel.

Welke moet ik kiezen?

De Samsung Galaxy A34 en Galaxy A54 liggen qua mogelijkheden en praktijkervaringen echt niet gek ver uit elkaar. Qua prijs zit er wel een aardig gat, namelijk zo’n 90-100 euro. Wil je de beste camera, dan zouden we voor de Galaxy A54 gaan, maar verder zien we niet direct een reden om meer geld neer te tellen. De goedkopere Galaxy A34 scoort namelijk alle gebieden goed. Daarnaast zien we geen verschillen in de batterijduur en krijg je bij beide telefoons het geweldige updatebeleid van in totaal vijf jaar updates, met vier Android OS-updates.

Welke van deze twee toestellen je ook kiest, je zult er geen spijt van krijgen. Met de Samsung Galaxy A34 en de Galaxy A54 heb je sowieso naar onze mening al keuze uit de beste smartphones in deze prijsklasse.

