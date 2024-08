Samsung brengt ‘Circle to Search’ naar Galaxy A- en Tab S9 FE-serie

Verschillende modellen en toestellen van Samsung krijgen een nieuwe AI-functie. Circle to Search werd geïntroduceerd met de Galaxy S24-serie, en komt nu naar de Galaxy A-serie en de Tab S9 FE tablets.

Circle to Search op Galaxy A-serie

Samsung kwam met de introductie van de Galaxy S24-serie met de AI-functie ‘Circle to Search’. Met deze functionaliteit kun je de home-button ingedrukt houden (of de streep voor de Google Assistent onder in beeld) en licht vervolgens het scherm op. Je kunt daarna een cirkel tekenen om het onderwerp waarover je meer wilt weten. De functionaliteit werkt in iedere app. Ook in de camera-app, kun je Circle to Search gebruiken. Zo kun je direct je camera op iets richten en zo meer informatie krijgen.

De Samsung Galaxy S24-serie, verschillende andere Galaxy-modellen (zoals de Galaxy Z Fold 6) en ook de Pixel-modellen hebben inmiddels de functie. Samsung heeft nu bekend gemaakt dat de Circle to Search-functionaliteit naar meer toestellen komt.

Eerder werd al bekend dat de Galaxy AI-functies ook naar de Galaxy A-serie komen. Een eerste stap wordt nu gezet. Circle to Search komt beschikbaar voor de Galaxy A-serie en de Tab S9 FE modellen. Voor de Galaxy A-serie wordt de update eind augustus uitgerold voor de Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy A54 en de Galaxy A34. Gebruikers moeten dus nog eventjes geduld hebben totdat ze de functionaliteit kunnen gebruiken.

