‘Samsung gaat AI-functionaliteit ook naar Galaxy A-serie brengen’

De Samsung Galaxy A-serie zijn met de jaren steeds uitgebreider geworden en krijgen steeds meer functies. Toch moeten gebruikers van deze toestellen het zonder de Galaxy AI-functies doen. Volgens bronnen gaat daar wat aan veranderen, en zouden AI-functies ook voor de Galaxy A-serie beschikbaar moeten komen.

Galaxy AI-functies voor A-serie

De Samsung Galaxy A-serie bestaat uit een hoop toestellen die een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding bieden. Dit beschreven we al in de Galaxy A55 review die onlangs verscheen, en ook in de Galaxy A35 review kwam dit aspect voorbij. De smartphones sluipen steeds dichter bij de high-end smartphones. Toch zitten er echt nog wel wat verschillen tussen de high-end en mid-end toestellen. Onder andere op het gebied van AI-functionaliteit.

Volgens Sammobile zou Samsung van plan zijn om AI-functionaliteit ook beschikbaar te stellen voor de Galaxy A-toestellen. Hierbij zouden ook de Galaxy A35 en Galaxy A55 genoemd worden. Het is waarschijnlijk dat niet alle AI-functionaliteit naar de Galaxy A-modellen komen, maar dat dit beperkt wordt. Op dit moment is onbekend welke functies wel en niet verschijnen. Dat niet alle functies beschikbaar komen, heeft onder andere te maken met de gebruikte processor. Voor sommige taken is een krachtigere processor nodig.

Met een aankomende One UI-update, die naar One UI 6.1.1, zouden de Galaxy A33 en Galaxy A35 al enkele functies moeten krijgen. Wanneer dit allemaal moet gaan gebeuren is nog niet bekend.

Samsung Galaxy A55 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 324,00 euro