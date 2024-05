Samsung Galaxy A34 en A54 krijgen grote One UI 6.1 update: dit is er nieuw

Samsung rolt voor de eerste Galaxy A-toestellen de grote update uit naar One UI 6.1. Hierbij zien we dat de twee smartphones voorzien worden van een paar fijne verbeteringen en nieuwe functies.

One UI 6.1 voor A34 en A54

Twee modellen uit de Galaxy A-serie van vorig jaar worden door de Koreaanse fabrikant bijgewerkt met een update naar One UI 6.1. Dit laat Han aan DroidApp weten. De update is vooral bekend van de AI-functionaliteit, en werd in de afgelopen tijd al verspreid voor verschillende andere modellen, waaronder toestellen uit de Galaxy S-serie.

De slimme AI-functies blijven voorbehouden aan de duurdere modellen, en zien we dus niet terug bij de Galaxy A34 en Galaxy A54. Ondanks dat de AI-functies achterwege blijven, zijn er wel de nodige verbeteringen en nieuwe functies. Dit zien we terug in de fotobewerking- en videobewerkingsmogelijkheden. Je kunt objecten verplaatsen van de ene naar de andere foto, foto’s instellen voor het Always On Display en gebruik maken van de verbeterde zoekfunctie in de galerij-app.

De update voor de Samsung Galaxy A34 en Galaxy A54 wordt vanaf nu uitgerold. Er verschijnt een melding op je toestel, als je de update kunt binnenhalen.

Samsung Galaxy A34 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 259,00 euro