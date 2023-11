Samsung Galaxy A34 en Galaxy A54 krijgen nu Android 14 met One UI 6

De volgende toestellen worden door Samsung bijgewerkt met een update naar Android 14. Deze keer is het de beurt aan de Galaxy A34 en de Galaxy A54. De smartphones zijn uitgebracht in het middensegment en krijgen ook gelijk One UI 6 aangeboden en een nieuwe beveiligingsupdate.

Galaxy A34 en A54 met Android 14

Android 14 is vanaf nu beschikbaar voor toestellen in het middensegment. Samsung stelt de update naar Android 14 vanaf nu beschikbaar voor de Galaxy A34 en de Galaxy A54. De twee smartphones worden op dit moment erg interessant aangeboden tijdens Black Friday en hebben we eerder met elkaar vergeleken in de Galaxy A34 vs A54 vergelijking. De toestellen kwamen op de markt met Android 13, nu is het tijd voor een grootse update.

Eerder werden al verschillende modellen geüpdatet naar Android 14, nu dus ook de Samsung Galaxy A34 en de Samsung Galaxy A54. Niet alleen is het de nieuwe Android-versie, ook de nieuwe functies uit One UI 6 worden uitgerold, dit samen met beveiligingsupdate november. Samsung heeft in de nieuwe versie van de skin aan een vernieuwd lettertype, een nieuwe weer-widget en een vernieuwd quick panel met slimme instellingen. Tevens is er in Android 14 nog meer aandacht besteed aan de privacy en beveiliging van het toestel.

De update voor de twee smartphones wordt vanaf nu verspreid in Nederland, België en de rest van Europa. Je kunt in het menu met instellingen handmatig controleren of de update al gedownload kan worden voor jouw toestel. Je kunt ook wachten totdat de telefoon zelf het seintje geeft. Gisteren schreven we al over het Europese update-overzicht van Samsung voor Android 14.

