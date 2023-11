Android beveiligingsupdate november 2023: 39 patches en verbeteringen Pixel

Een nieuwe security-patch staat klaar voor Android. Google heeft de beveiligingsupdate van november beschikbaar gesteld. Met de update worden bijna veertig zwakke plekken in de beveiliging aangepakt.

Android beveiligingsupdate november 2023

De op één na laatste beveiligingsupdate van het jaar is vrijgegeven door Google. Met beveiligingsupdate november voor Android worden in totaal 39 patches uitgerold naar de smartphones. Dit betekent dat het gebruik van je Android-toestel weer een stukje veiliger is geworden.

Overigens hoef je niet direct bang te zijn dat je Android-toestel volledig lek is, als je deze update nog niet hebt gekregen. Niet alle 39 patches zijn voor alle Android-apparaten. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen verschillende componenten van een smartphone of tablet, waardoor sommige patches bijvoorbeeld bedoeld zijn voor bepaalde chipsets of andere technische eigenschappen.

Pixel

Voor de Pixel-devices vanaf de Pixel 4a 5G worden meer nieuwe functies toegevoegd. De update van november wordt gecombineerd met de volgende patches.

Display & Graphics

Fix for issue occasionally causing a green flash when the display is turning off in certain conditions

NFC

Fix for issue occasionally causing NFC and related services to have instability in certain conditions

System

Fix for issue occasionally causing system instability when apps request an app that is no longer installed

Fix for issue occasionally causing devices with multiple users enabled to show out of space or be in a reboot loop

User Interface

Fix for issue occasionally causing desktop icons to disappear after unlocking device

Fix for issue occasionally causing the wallpaper to be misaligned for devices with a notch or hole punch camera

Touch

Fix for issue occasionally causing screen jerkiness when touch registration becomes imprecise

In de komende tijd zullen verschillende Android-apparaten geüpdatet worden met de beveiligingspatch van november. Krijg je een beveiligingsupdate binnen, dan horen we dat graag van je! Stuur ons de tip naar redactie@droidapp.nl, graag samen met een screenshot, zodat we deze zo compleet mogelijk in de berichtgeving mee kunnen nemen.

