Android 13 is (eindelijk) meest populaire versie

Het heeft een jaar geduurd, maar Android 13 heeft dan eindelijk het grootste marktaandeel in de versies van Android. Google heeft cijfers gedeeld met de aandelen van de verschillende Android-versies. De laatste keer dat deze distributiecijfers gedeeld werden, was in mei.

Distributiecijfers van Android-versies

Google heeft een nieuw overzicht gedeeld met daarin de verdeling van Android-versies. Welke versie is het meest populair? Tot een paar jaar geleden werden deze cijfers iedere maand gedeeld, maar dat doet Google niet langer meer. De cijfers maakten duidelijk hoe het ervoor stond met de verdeling van Android-versies. Het gaat om het totaal aantal toestellen met Android dat nog in omloop zijn. Het heeft even geduurd, maar nu is Android 13, een jaar na release, de meest gebruikte Android-versie.

Android 13 heeft een marktaandeel van 22,4 procent. Bij de vorige cijfers lag dit 7,4 procent lager, op 15,0 procent. Het cijfer is nu gestegen omdat steeds meer toestellen met deze Android-versie uitgebracht worden. Daarbij zijn ook in de afgelopen tijd nog toestellen bijgewerkt met de update naar Android 13. Het is nog wel opvallend dat bijvoorbeeld Android 9 Marshmallow nog een marktaandeel heeft van 10,5 procent. die versie wordt niet meer bijgehouden met updates en loopt dus een beveiligingsrisico. Gebruik je een telefoon met oudere Android-versie, die ook geen beveiligingsupdates meer ontvangt, dan kan het raadzaam zijn om te kijken naar een ander toestel. Dat hoeft niet gelijk duizend euro te kosten. DroidApp publiceerde eerder een overzicht met de beste smartphones tot 200 euro en tot 300 euro.

De verdeling van Android-versies is nu als volgt;