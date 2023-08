Apple blijft smartphonemarkt domineren; Galaxy A14 ook geliefd

We kiezen in de wereld nog steeds massaal voor de Apple iPhone. De modellen van de Amerikaanse fabrikanten zijn nog altijd erg populair. Toch zien we in het lijstje van populairste toestellen ook een aantal Samsung’s.

iPhone blijft populair

Apple’s iPhone blijft de smartphonemarkt domineren, blijkt uit een rapport van Omdia. In de eerste helft van 2023 waren vier van de top vijf smartphones iPhones, met de iPhone 14 Pro Max als best verkochte apparaat. De enige Android-telefoon in de top vijf was de Galaxy A14, een budgettoestel van Samsung. Deze telefoon hebben we eerder besproken in de Samsung Galaxy A14 review.

Apple nam in totaal de helft van de top 10 smartphones over. Vorig jaar waren er nog zes Android-modellen in de top 10, met twee Redmi-toestellen van Xiaomi. We zien verder de Samsung Galaxy A54 en de Galaxy A34 in het rijtje.

De Galaxy A34 en A54. Alles lees je erover in de Galaxy A34 review en onze uitgebreide Galaxy A54 review

Het rapport laat een duidelijk patroon zien. De populairste Android-telefoons zijn nog steeds de meest betaalbare modellen, terwijl Apple de populairste ‘premium’-apparaten stevig in handen heeft. Android heeft slechts één vlaggenschip in de top 10, en zelfs die is niet erg succesvol, als je kijkt naar de rest van de cijfers. De Galaxy S23 Ultra verkocht in de eerste helft van 2023 200.000 exemplaren minder dan de S22 Ultra in dezelfde periode vorig jaar.

De cijfers suggereren dat Android-fabrikanten het moeilijk hebben om vlaggenschiptelefoons te verkopen. Dit kan komen doordat de prijzen van deze apparaten de afgelopen jaren zijn gestegen, terwijl consumenten steeds vaker kiezen voor goedkopere alternatieven.

Apple lijkt daarentegen geen problemen te hebben om hoge prijzen te vragen voor zijn vlaggenschiptelefoons. Dit komt waarschijnlijk doordat het bedrijf een sterke merknaam heeft en een loyale klantenkring.

iPhone 14 Pro Max – 26,5 miljoen

iPhone 14 Pro – 21 miljoen

iPhone 14 – 16,5 miljoen

iPhone 13 – 15,5 miljoen

Galaxy A14 – 12,4 miljoen

Galaxy S23 Ultra – 9,6 miljoen

Galaxy A14 5G – 9 miljoen

Galaxy A54 5G – 8,8 miljoen

Galaxy A34 5G – 7,1 miljoen

iPhone 11 – 6,9 miljoen

